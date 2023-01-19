Свердловчанку, которая накинулась с топором на соседку, а потом подожгла ее дом, отправили в колонию

20 января 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Жительницу Тугулыма признали виновной в угрозе убийством и покушении на уничтожение чужого имущества Сергей Русанов © URA.RU Суд вынес приговор жительнице Тугулыма (Свердловская область), которая набросилась с топором на соседку, а потом подожгла ее дом. Ее приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Установлено, что 29 марта 2022 года у осужденной возник конфликт с соседкой по дому. Причиной конфликта послужило то, что осуждённая накричала на малолетнего внука потерпевшей [...] Замахиваясь топором, женщина высказала потерпевшей угрозу физической расправой», — рассказывают детали дела в ведомстве. Спустя несколько дней женщина вновь поссорилась с соседкой, и на этот раз решила сжечь ее дом — облила помещение сеней бензином и подожгла. Спасти дом удалось благодаря тому, что пожарные приехали оперативно. Нарушительницу задержали, и вскоре суд вынес ей приговор. Женщину признали виновной, назначив отбывать наказание три года в колонии общего режима.

Суд вынес приговор жительнице Тугулыма (Свердловская область), которая набросилась с топором на соседку, а потом подожгла ее дом. Ее приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Установлено, что 29 марта 2022 года у осужденной возник конфликт с соседкой по дому. Причиной конфликта послужило то, что осуждённая накричала на малолетнего внука потерпевшей [...] Замахиваясь топором, женщина высказала потерпевшей угрозу физической расправой», — рассказывают детали дела в ведомстве. Спустя несколько дней женщина вновь поссорилась с соседкой, и на этот раз решила сжечь ее дом — облила помещение сеней бензином и подожгла. Спасти дом удалось благодаря тому, что пожарные приехали оперативно. Нарушительницу задержали, и вскоре суд вынес ей приговор. Женщину признали виновной, назначив отбывать наказание три года в колонии общего режима.