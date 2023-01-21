Директор цирка Екатеринбурга раскрыла планы о своем переезде

Директор цирка Екатеринбурга Бортникова переедет в Нижний Новгород

22 января 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Тамара Бортникова не видит никакой проблемы в том, что будет жить на два города Фото: Размик Закарян © URA.RU Директор екатеринбургского цирка Тамара Бортникова, которую назначили главой Нижегородского цирка, переедет на место новой должности, но будет продолжать работать в Екатеринбурге удаленно и следить за ходом реконструкции. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сама Бортникова. «Основная работа директора цирка — это проведение представлений. Поскольку в нашем цирке два года не будет проходить цирковых представлений, то основным моим местом работы станет Нижний Новгород. Но здесь [в Екатеринбурге] будут проводиться совещания, встречи с подрядчиками — для этого я буду приезжать сюда», — поделилась планами директор цирка. Бортникова заявила, что не видит никакой проблемы в таких командировках: между Екатеринбургом и Нижним Новгородом есть прямое авиасообщение, кроме этого, выступления нужно контролировать ежедневно, а совещания относительно стройки проходят не так часто. «Тем более уже год мы готовили проектную документацию, много обсуждали, искали новые решения. Я думаю, они все будут воплощены в жизнь, но нужно для этого время», — заявила глава учреждения. Ранее Росгосцирк сообщил, что директор цирка в Екатеринбурге Тамара Бортникова возглавила Нижегородский цирк. Глава будет совмещать две должности на время реконструкции. Капитальный ремонт екатеринбургского цирка займет два года, за это время будет модернизировано помещение для животных, холл и зрительный зал. В здании также появится модульный бассейн, новый музей и смотровая площадка под куполом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор екатеринбургского цирка Тамара Бортникова, которую назначили главой Нижегородского цирка, переедет на место новой должности, но будет продолжать работать в Екатеринбурге удаленно и следить за ходом реконструкции. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сама Бортникова. «Основная работа директора цирка — это проведение представлений. Поскольку в нашем цирке два года не будет проходить цирковых представлений, то основным моим местом работы станет Нижний Новгород. Но здесь [в Екатеринбурге] будут проводиться совещания, встречи с подрядчиками — для этого я буду приезжать сюда», — поделилась планами директор цирка. Бортникова заявила, что не видит никакой проблемы в таких командировках: между Екатеринбургом и Нижним Новгородом есть прямое авиасообщение, кроме этого, выступления нужно контролировать ежедневно, а совещания относительно стройки проходят не так часто. «Тем более уже год мы готовили проектную документацию, много обсуждали, искали новые решения. Я думаю, они все будут воплощены в жизнь, но нужно для этого время», — заявила глава учреждения. Ранее Росгосцирк сообщил, что директор цирка в Екатеринбурге Тамара Бортникова возглавила Нижегородский цирк. Глава будет совмещать две должности на время реконструкции. Капитальный ремонт екатеринбургского цирка займет два года, за это время будет модернизировано помещение для животных, холл и зрительный зал. В здании также появится модульный бассейн, новый музей и смотровая площадка под куполом.