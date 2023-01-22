Пермский экс-депутат заявил о вкладе СВО в культуру

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко заявил, что культура, рожденная во время специальной военной операции, будет востребована. Об этом он написал в своем telegram-канале «ПоZывной Депутат».
«Музыка и литература, посвященная Донбассу, появилась еще в 2014 году. На тот момент она была непопулярной, но сейчас не так. СВО затронула миллионы россиян, а поэтому культура, которая родилась в это время, будет востребована», — написал Александр Григоренко.
По словам экс-депутата, вклад СВО в культуру «уже видно по музыке». «Количество песен, которые посвящены СВО и Донбассу, обогнало количество „чеченских“. Некоторые из композиций получили общенациональную известность и официальное признание. То же самое будет с литературой, кино и компьютерными играми. Просто на это нужно время», — отметил он.
Ранее URA.RU писало, что экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко дал совет добровольцам, желающим участвовать в СВО. Те, кто не имеют боевого опыта, могут служить артиллеристами или медиками.
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Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко заявил, что культура, рожденная во время специальной военной операции, будет востребована. Об этом он написал в своем telegram-канале «ПоZывной Депутат». «Музыка и литература, посвященная Донбассу, появилась еще в 2014 году. На тот момент она была непопулярной, но сейчас не так. СВО затронула миллионы россиян, а поэтому культура, которая родилась в это время, будет востребована», — написал Александр Григоренко. По словам экс-депутата, вклад СВО в культуру «уже видно по музыке». «Количество песен, которые посвящены СВО и Донбассу, обогнало количество „чеченских“. Некоторые из композиций получили общенациональную известность и официальное признание. То же самое будет с литературой, кино и компьютерными играми. Просто на это нужно время», — отметил он. Ранее URA.RU писало, что экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко дал совет добровольцам, желающим участвовать в СВО. Те, кто не имеют боевого опыта, могут служить артиллеристами или медиками.