Пермский экс-депутат заявил о вкладе СВО в культуру

Штурмовик из Перми Александр Григоренко: на признание культуры, рожденной во время СВО, нужно время

23 января 2023 в 02:50 Размер текста - 17 +

Александр Григоренко отметил, что вклад в культуру «видно по музыке» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко заявил, что культура, рожденная во время специальной военной операции, будет востребована. Об этом он написал в своем telegram-канале «ПоZывной Депутат». «Музыка и литература, посвященная Донбассу, появилась еще в 2014 году. На тот момент она была непопулярной, но сейчас не так. СВО затронула миллионы россиян, а поэтому культура, которая родилась в это время, будет востребована», — написал Александр Григоренко. По словам экс-депутата, вклад СВО в культуру «уже видно по музыке». «Количество песен, которые посвящены СВО и Донбассу, обогнало количество „чеченских“. Некоторые из композиций получили общенациональную известность и официальное признание. То же самое будет с литературой, кино и компьютерными играми. Просто на это нужно время», — отметил он. Ранее URA.RU писало, что экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко дал совет добровольцам, желающим участвовать в СВО. Те, кто не имеют боевого опыта, могут служить артиллеристами или медиками.

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко заявил, что культура, рожденная во время специальной военной операции, будет востребована. Об этом он написал в своем telegram-канале «ПоZывной Депутат». «Музыка и литература, посвященная Донбассу, появилась еще в 2014 году. На тот момент она была непопулярной, но сейчас не так. СВО затронула миллионы россиян, а поэтому культура, которая родилась в это время, будет востребована», — написал Александр Григоренко. По словам экс-депутата, вклад СВО в культуру «уже видно по музыке». «Количество песен, которые посвящены СВО и Донбассу, обогнало количество „чеченских“. Некоторые из композиций получили общенациональную известность и официальное признание. То же самое будет с литературой, кино и компьютерными играми. Просто на это нужно время», — отметил он. Ранее URA.RU писало, что экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко дал совет добровольцам, желающим участвовать в СВО. Те, кто не имеют боевого опыта, могут служить артиллеристами или медиками.