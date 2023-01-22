22 января 2023
21 января 2023

Митрополит Павел сообщил губернатору дату открытия кафедрального собора в Сургуте

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Молебен в Храме на Крови по случаю привоза в Екатеринбург Иконы Божьей Матери Державная, митрополит павел
Митрополит Павел заверил, что Свято-Троицком собор в Сургуте будет готов к марту Фото:

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел на встрече с губернатором ХМАО Натальей Комаровой заверил, что в марте в Свято-Троицком соборе в Сургуте пройдет первая литургия. Об этом рассказал журналист URA.RU, присутствующий на встрече.

«Думаю, что в марте месяце мы отслужим уже первую литургию. Подготовим к великому освящению. Освящать будет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в конце мая. Все складывается благополучно, успеваем», — сказал митрополит.

Ранее URA.RU писало, что Ханты-Мансийская епархия ждет приезда патриарха Московского и всея Руси Кирилла на освящение Свято-Троицкого собора в Сургуте. На данный момент в соборе еще ведется внутренняя отделка.

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Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел на встрече с губернатором ХМАО Натальей Комаровой заверил, что в марте в Свято-Троицком соборе в Сургуте пройдет первая литургия. Об этом рассказал журналист URA.RU, присутствующий на встрече. «Думаю, что в марте месяце мы отслужим уже первую литургию. Подготовим к великому освящению. Освящать будет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в конце мая. Все складывается благополучно, успеваем», — сказал митрополит. Ранее URA.RU писало, что Ханты-Мансийская епархия ждет приезда патриарха Московского и всея Руси Кирилла на освящение Свято-Троицкого собора в Сургуте. На данный момент в соборе еще ведется внутренняя отделка.
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