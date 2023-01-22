Митрополит Павел сообщил губернатору дату открытия кафедрального собора в Сургуте

23 января 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Митрополит Павел заверил, что Свято-Троицком собор в Сургуте будет готов к марту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел на встрече с губернатором ХМАО Натальей Комаровой заверил, что в марте в Свято-Троицком соборе в Сургуте пройдет первая литургия. Об этом рассказал журналист URA.RU, присутствующий на встрече. «Думаю, что в марте месяце мы отслужим уже первую литургию. Подготовим к великому освящению. Освящать будет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в конце мая. Все складывается благополучно, успеваем», — сказал митрополит. Ранее URA.RU писало, что Ханты-Мансийская епархия ждет приезда патриарха Московского и всея Руси Кирилла на освящение Свято-Троицкого собора в Сургуте. На данный момент в соборе еще ведется внутренняя отделка.

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел на встрече с губернатором ХМАО Натальей Комаровой заверил, что в марте в Свято-Троицком соборе в Сургуте пройдет первая литургия. Об этом рассказал журналист URA.RU, присутствующий на встрече. «Думаю, что в марте месяце мы отслужим уже первую литургию. Подготовим к великому освящению. Освящать будет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в конце мая. Все складывается благополучно, успеваем», — сказал митрополит. Ранее URA.RU писало, что Ханты-Мансийская епархия ждет приезда патриарха Московского и всея Руси Кирилла на освящение Свято-Троицкого собора в Сургуте. На данный момент в соборе еще ведется внутренняя отделка.