В Челябинской области пропал препарат для новорожденных

24 января 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

«Урсофальк» и его аналоги в суспензии пропали из продажи во всей области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинской области жалуются, что из аптек пропал препарат необходимый для лечения печени и желчного пузыря новорожденных. Как сообщила URA.RU читательница, льготники так же не могут получить этот препарат. «Пропал „Урсофальк“ в суспензии (детская форма), входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Его выписывают новорожденным при затяжной желтухе. Назначают от всего, что связано с дисфункцией печени и желчного пузыря у детей», — рассказывает читательница. По словам читательницы, «Урсофальк» в суспензии пропал из аптек области и других регионов. Кроме того, 19 января минздрав региона выставило заявку на сайте закупок на поставку «Урсофалька» на 109,48 млн рублей. Но поставщик не нашелся. В аптеках Челябинской области сообщили, что «Урсофалька» в наличии уже нет около полутора месяцев. Препарата нет ни на складах, ни у поставщиков. Аналогов: «Эксхола» и «Урсосана» в суспензиях, так же нет в продаже. URA.RU связалось с пресс-службой минздрава региона, там обещали дать комментарий позже.

Жители Челябинской области жалуются, что из аптек пропал препарат необходимый для лечения печени и желчного пузыря новорожденных. Как сообщила URA.RU читательница, льготники так же не могут получить этот препарат. «Пропал „Урсофальк“ в суспензии (детская форма), входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Его выписывают новорожденным при затяжной желтухе. Назначают от всего, что связано с дисфункцией печени и желчного пузыря у детей», — рассказывает читательница. По словам читательницы, «Урсофальк» в суспензии пропал из аптек области и других регионов. Кроме того, 19 января минздрав региона выставило заявку на сайте закупок на поставку «Урсофалька» на 109,48 млн рублей. Но поставщик не нашелся. В аптеках Челябинской области сообщили, что «Урсофалька» в наличии уже нет около полутора месяцев. Препарата нет ни на складах, ни у поставщиков. Аналогов: «Эксхола» и «Урсосана» в суспензиях, так же нет в продаже. URA.RU связалось с пресс-службой минздрава региона, там обещали дать комментарий позже.