Глава Пермского края Махонин поставил амбициозные задачи перед новым министром

Глава Пермского края Махонин попросил правительство помочь новому министру строительства

25 января 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Махонин попросил правительство поддержать главу минстроя Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства 25 января представил нового министра строительства региона Артема Габдрахманова. Трансляция проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». Махонин поручил главе минстроя исполнять планы по стройке общественных объектов и жилья, а планы у региона здесь амбициозные. «Основными направлениями работы является увеличение объемов жилищного строительства либо поддержание существующих темпов. Конечно же, улучшение работы по исполнению адресной инвестиционной программы. И здесь важны не цифры в рамках освоения денежных средств, а именно реализация в виде построенных объектов», — отметил губернатор. По его словам, в части реализации программы у края «амбициозные задачи». Также задачами нового министра является решение проблем обманутых дольщиков и поддержание темпов расселения ветхого и аварийного жилья. Губернатор попросил коллег поддерживать нового министра. Артем Габдрахманов вступил в должность с 24 января. Ранее он работал главным архитектором региона.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства 25 января представил нового министра строительства региона Артема Габдрахманова. Трансляция проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». Махонин поручил главе минстроя исполнять планы по стройке общественных объектов и жилья, а планы у региона здесь амбициозные. «Основными направлениями работы является увеличение объемов жилищного строительства либо поддержание существующих темпов. Конечно же, улучшение работы по исполнению адресной инвестиционной программы. И здесь важны не цифры в рамках освоения денежных средств, а именно реализация в виде построенных объектов», — отметил губернатор. По его словам, в части реализации программы у края «амбициозные задачи». Также задачами нового министра является решение проблем обманутых дольщиков и поддержание темпов расселения ветхого и аварийного жилья. Губернатор попросил коллег поддерживать нового министра. Артем Габдрахманов вступил в должность с 24 января. Ранее он работал главным архитектором региона.