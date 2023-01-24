24 января 2023

Глава Пермского края Махонин поставил амбициозные задачи перед новым министром

Глава Пермского края Махонин попросил правительство помочь новому министру строительства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Представление председателя Пермского краевого суда А.Суханкина, Пермь, махонин дмитрий
Махонин попросил правительство поддержать главу минстроя Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства 25 января представил нового министра строительства региона Артема Габдрахманова. Трансляция проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». Махонин поручил главе минстроя исполнять планы по стройке общественных объектов и жилья, а планы у региона здесь амбициозные.

«Основными направлениями работы является увеличение объемов жилищного строительства либо поддержание существующих темпов. Конечно же, улучшение работы по исполнению адресной инвестиционной программы. И здесь важны не цифры в рамках освоения денежных средств, а именно реализация в виде построенных объектов», — отметил губернатор. По его словам, в части реализации программы у края «амбициозные задачи».

Также задачами нового министра является решение проблем обманутых дольщиков и поддержание темпов расселения ветхого и аварийного жилья. Губернатор попросил коллег поддерживать нового министра. Артем Габдрахманов вступил в должность с 24 января. Ранее он работал главным архитектором региона.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства 25 января представил нового министра строительства региона Артема Габдрахманова. Трансляция проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». Махонин поручил главе минстроя исполнять планы по стройке общественных объектов и жилья, а планы у региона здесь амбициозные. «Основными направлениями работы является увеличение объемов жилищного строительства либо поддержание существующих темпов. Конечно же, улучшение работы по исполнению адресной инвестиционной программы. И здесь важны не цифры в рамках освоения денежных средств, а именно реализация в виде построенных объектов», — отметил губернатор. По его словам, в части реализации программы у края «амбициозные задачи». Также задачами нового министра является решение проблем обманутых дольщиков и поддержание темпов расселения ветхого и аварийного жилья. Губернатор попросил коллег поддерживать нового министра. Артем Габдрахманов вступил в должность с 24 января. Ранее он работал главным архитектором региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...