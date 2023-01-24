В Екатеринбурге поклонники Высоцкого с размахом отметили юбилей певца. Фото

В Екатеринбурге в музее Высоцкого отметили 85-летие певца концертом и открытием нового зала

25 января 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Каждый год 25 января — в день рождения Высоцкого, в музее проходят праздничные мероприятия Фото: Размик Закарян © URA.RU В екатеринбургском музее Владимира Высоцкого широко отметили 85-летие советского певца. В честь барда 25 января организовали бесплатный концерт, а также открыли новое помещение, посвященное пику популярности Высоцкого. На открытии побывал корреспондент URA.RU. «Новый зал стал четвертым по счету и является отражением жизни Владимира Высоцкого в 1970-х годах. Этот период считается пиком популярности певца: именно тогда были записаны его самые известные песни и проходили заграничные гастроли», — пояснили представители музея. В новой экспозиции любителям творчества Высоцкого представили уникальные фотографии барда, документы, редкие автографы, а также большая коллекция музыкальных проигрывателей и зажигалок. Последние Высоцкий коллекционировал, привозя их из заграничных поездок. Также в новом зале представлен эксклюзивный проект «Весь Владимир Высоцкий. Видео», в рамках которого транслируется 221 клип: фрагменты интервью, концертов, кадры фильмов, кинопроб, телепередач, спектаклей и любительское видео. Также в честь советского певца устроили концерт с участием свердловских бардов. Они рассказывали в предисловии об истории песен Высоцкого, а затем исполняли их. На мероприятии собралось настолько много людей, что некуда было сесть, а в гардеробе быстро закончилось место. Вход в музей 25 января был бесплатный. Музей Владимира Высоцкого появился в Екатеринбурге в 2013 году благодаря бизнесмену Андрею Гавриловскому, который является поклонником творчества певца. Помощь в создании музея оказывал сын музыканта — Никита Высоцкий. Большая часть экспозиции была получена от Московского музея Высоцкого, фонд пополняется за счет приобретения вещей певца на аукционах и их передаче от членов семьи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В екатеринбургском музее Владимира Высоцкого широко отметили 85-летие советского певца. В честь барда 25 января организовали бесплатный концерт, а также открыли новое помещение, посвященное пику популярности Высоцкого. На открытии побывал корреспондент URA.RU. «Новый зал стал четвертым по счету и является отражением жизни Владимира Высоцкого в 1970-х годах. Этот период считается пиком популярности певца: именно тогда были записаны его самые известные песни и проходили заграничные гастроли», — пояснили представители музея. В новой экспозиции любителям творчества Высоцкого представили уникальные фотографии барда, документы, редкие автографы, а также большая коллекция музыкальных проигрывателей и зажигалок. Последние Высоцкий коллекционировал, привозя их из заграничных поездок. Также в новом зале представлен эксклюзивный проект «Весь Владимир Высоцкий. Видео», в рамках которого транслируется 221 клип: фрагменты интервью, концертов, кадры фильмов, кинопроб, телепередач, спектаклей и любительское видео. Также в честь советского певца устроили концерт с участием свердловских бардов. Они рассказывали в предисловии об истории песен Высоцкого, а затем исполняли их. На мероприятии собралось настолько много людей, что некуда было сесть, а в гардеробе быстро закончилось место. Вход в музей 25 января был бесплатный. Музей Владимира Высоцкого появился в Екатеринбурге в 2013 году благодаря бизнесмену Андрею Гавриловскому, который является поклонником творчества певца. Помощь в создании музея оказывал сын музыканта — Никита Высоцкий. Большая часть экспозиции была получена от Московского музея Высоцкого, фонд пополняется за счет приобретения вещей певца на аукционах и их передаче от членов семьи.