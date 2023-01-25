Мэрия Челябинска продала участок за 200 млн под новый микрорайон

Участок площадью 2,58 га находится в Тракторозаводском районе Челябинска Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска продала участок под новый микрорайон в Тракторозаводском районе за 200 млн рублей. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Сегодня состоялся аукцион на право заключения договора комплексного развития незастроенной территории в границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина, автодороги Меридиан в Тракторозаводском районе города Челябинска. Победитель аукциона - ООО „Легион. Инжиниринг“». Цена продажи: 200 012 542,70 рублей», — сообщается на сайте мэрии.и.

Начальная цена земельного участка площадью 2,58 гектар составляла 1 миллион 645 тысяч рублей, но компания ООО «Легион. Инжиринг» приобрела лот почти в 10 раз дороже. Цена поднялась в ходе торгов. Согласно сервису «Сбис» собственником ООО „Легион. Инжиринг“ является компания „Группа Голос. Девелопмент“, один из крупнейших застройщиков Челябинска.

Также состоялся аукцион по продаже жилой застройки в границах улиц Пушкина, Тимирязева, Свободы, Плеханова в Советском районе города Челябинска. Площадь участка составляет 1,18 га. Начальная цена лота 615 тысяч рублей, но в ходе торгов стоимость участка поднялась до 645, 459 тысяч рублей. ООО «Строительная компания «ГЕФЕСТ» стала победителем аукциона.