Курганский священник обвинил учреждения культуры в содействии сектам

По мнению курганского священника, многие учреждения культуры сознательно сотрудничают с сектантами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Некоторые из зауральских учреждений культуры содействуют с сектантскими движениями, устраивая для них праздники или предлагая площадку для проведения мероприятий. Такое мнение высказал председатель миссионерского отдела Курганской епархии иерей Алексей Плохов.

«Многие организации этого порядка [секты] существуют и действуют скрытно, маскируясь под различные народные коллективы, центры реабилитации, уроки танца и прочее. Особенно огорчает, что учреждения культуры, порой не осознанно, а иногда и вполне сознательно, содействуют сектантским движениям, устраивая их праздники или предлагая площадку для мероприятий», — заявил священник во время проведения ежегодной православной выставки-ярмарки «Добрый свет Рождества». Выдержки из его речи опубликованы в группе «Курганская епархия» в соцсети «ВКонтакте».

По словам Алексея Плохова имеющиеся в регионе секты делятся на несколько видов. Первый из них — неоязыческие, второй — псевдохристианские, и третий — оккультные (нехристианского происхождения).

В управление культуры Курганской области корреспондент URA.RU направил письменный запрос с просьбой прокомментировать слова священнослужителя. На момент публикации материала ответ получен не был.

Ранее представители курганского духовенства высказались против участия танцора из Санкт-Петербурга Игоря Остапенко, который, по их мнению, имеет прямое отношение к псевдоиндуистским сектам. Выступление артиста должно было состояться на празднике, посвященном Дню дружбы России и Индии. В итоге его мастер-класс отменили. Также священнослужители выступали против занятия астрологией и йогой.