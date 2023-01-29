29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

Utair вернула свое мобильное приложение в AppStore под новым названием. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарты пассажирская авиация. , utair, авиация, ютэйр, подготовка к полету, самолеты, аэропорт внуково, самолет на пероне
Приложении доступно в App Store под названием «Уютное небо» Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Авиакомпания Utair вернула свое мобильное приложение в AppStore. В магазине Apple оно доступно под названием «Уютное небо». Авиаперевозчик рассказал об этом в своей клиентской рассылке.

«Мобильные сервисы авиакомпании Utair снова доступны в приложении „Уютное небо“ в App Store. Удобный интерфейс для управления заказами: покупайте билеты, регистрируйтесь на рейс, выбирайте дополнительные услуги и получайте мили в программе лояльности Status», — говорится в письме.

Агентство направило официальный запрос в компанию с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что Utair вернула свое мобильное приложение в Google Play через месяц после блокировки. При этом в AppStore оно осталось недоступным из-за ограничений со стороны Apple.

Как и многие зарубежные бренды, компания ввела санкции в отношении России. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации России на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.

Приложение доступно под названием «Уютное небо»
Фото:

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Авиакомпания Utair вернула свое мобильное приложение в AppStore. В магазине Apple оно доступно под названием «Уютное небо». Авиаперевозчик рассказал об этом в своей клиентской рассылке. «Мобильные сервисы авиакомпании Utair снова доступны в приложении „Уютное небо“ в App Store. Удобный интерфейс для управления заказами: покупайте билеты, регистрируйтесь на рейс, выбирайте дополнительные услуги и получайте мили в программе лояльности Status», — говорится в письме. Агентство направило официальный запрос в компанию с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что Utair вернула свое мобильное приложение в Google Play через месяц после блокировки. При этом в AppStore оно осталось недоступным из-за ограничений со стороны Apple. Как и многие зарубежные бренды, компания ввела санкции в отношении России. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации России на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...