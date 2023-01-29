Utair вернула свое мобильное приложение в AppStore под новым названием. Скрин

30 января 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Приложении доступно в App Store под названием «Уютное небо» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Авиакомпания Utair вернула свое мобильное приложение в AppStore. В магазине Apple оно доступно под названием «Уютное небо». Авиаперевозчик рассказал об этом в своей клиентской рассылке. «Мобильные сервисы авиакомпании Utair снова доступны в приложении „Уютное небо“ в App Store. Удобный интерфейс для управления заказами: покупайте билеты, регистрируйтесь на рейс, выбирайте дополнительные услуги и получайте мили в программе лояльности Status», — говорится в письме. Агентство направило официальный запрос в компанию с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что Utair вернула свое мобильное приложение в Google Play через месяц после блокировки. При этом в AppStore оно осталось недоступным из-за ограничений со стороны Apple. Как и многие зарубежные бренды, компания ввела санкции в отношении России. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации России на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР. Приложение доступно под названием «Уютное небо» Фото: URA.RU

Авиакомпания Utair вернула свое мобильное приложение в AppStore. В магазине Apple оно доступно под названием «Уютное небо». Авиаперевозчик рассказал об этом в своей клиентской рассылке. «Мобильные сервисы авиакомпании Utair снова доступны в приложении „Уютное небо“ в App Store. Удобный интерфейс для управления заказами: покупайте билеты, регистрируйтесь на рейс, выбирайте дополнительные услуги и получайте мили в программе лояльности Status», — говорится в письме. Агентство направило официальный запрос в компанию с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что Utair вернула свое мобильное приложение в Google Play через месяц после блокировки. При этом в AppStore оно осталось недоступным из-за ограничений со стороны Apple. Как и многие зарубежные бренды, компания ввела санкции в отношении России. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации России на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.