Бастрыкин взялся за дело о ненадлежащем оказании помощи свердловскому ребенку

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи девочки из Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи ребенку в лечебном учреждении Свердловской области. Ранее в СМИ было опубликовано обращение матери девочки, которая сообщает о причинении вреда здоровью ребенка при проведении процедуры», — сообщили в пресс-службе СК России.
Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки руководителю следственного управления по Свердловской области Михаилу Богинскому. Также дело поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.
Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин поручил организовать проверку по обращению свердловчанки, которая потеряла ребенка после операции. Девушка, будучи на восьмом месяце беременности, была госпитализирована с COVID и потеряла ребенка во время родов.
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи девочки из Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи ребенку в лечебном учреждении Свердловской области. Ранее в СМИ было опубликовано обращение матери девочки, которая сообщает о причинении вреда здоровью ребенка при проведении процедуры», — сообщили в пресс-службе СК России. Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки руководителю следственного управления по Свердловской области Михаилу Богинскому. Также дело поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин поручил организовать проверку по обращению свердловчанки, которая потеряла ребенка после операции. Девушка, будучи на восьмом месяце беременности, была госпитализирована с COVID и потеряла ребенка во время родов.