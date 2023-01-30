Бастрыкин взялся за дело о ненадлежащем оказании помощи свердловскому ребенку

30 января 2023 в 23:57 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за ненадлежащего оказания помощи ребенку из Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи девочки из Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи ребенку в лечебном учреждении Свердловской области. Ранее в СМИ было опубликовано обращение матери девочки, которая сообщает о причинении вреда здоровью ребенка при проведении процедуры», — сообщили в пресс-службе СК России. Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки руководителю следственного управления по Свердловской области Михаилу Богинскому. Также дело поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин поручил организовать проверку по обращению свердловчанки, которая потеряла ребенка после операции. Девушка, будучи на восьмом месяце беременности, была госпитализирована с COVID и потеряла ребенка во время родов.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи девочки из Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи ребенку в лечебном учреждении Свердловской области. Ранее в СМИ было опубликовано обращение матери девочки, которая сообщает о причинении вреда здоровью ребенка при проведении процедуры», — сообщили в пресс-службе СК России. Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки руководителю следственного управления по Свердловской области Михаилу Богинскому. Также дело поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин поручил организовать проверку по обращению свердловчанки, которая потеряла ребенка после операции. Девушка, будучи на восьмом месяце беременности, была госпитализирована с COVID и потеряла ребенка во время родов.