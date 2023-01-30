Бастрыкин взялся за дело о ненадлежащем оказании помощи свердловскому ребенку

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за ненадлежащего оказания помощи ребенку из Свердловской области Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи девочки из Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи ребенку в лечебном учреждении Свердловской области. Ранее в СМИ было опубликовано обращение матери девочки, которая сообщает о причинении вреда здоровью ребенка при проведении процедуры», — сообщили в пресс-службе СК России.

Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки руководителю следственного управления по Свердловской области Михаилу Богинскому. Также дело поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин поручил организовать проверку по обращению свердловчанки, которая потеряла ребенка после операции. Девушка, будучи на восьмом месяце беременности, была госпитализирована с COVID и потеряла ребенка во время родов.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи девочки из Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи ребенку в лечебном учреждении Свердловской области. Ранее в СМИ было опубликовано обращение матери девочки, которая сообщает о причинении вреда здоровью ребенка при проведении процедуры», — сообщили в пресс-службе СК России. Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки руководителю следственного управления по Свердловской области Михаилу Богинскому. Также дело поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин поручил организовать проверку по обращению свердловчанки, которая потеряла ребенка после операции. Девушка, будучи на восьмом месяце беременности, была госпитализирована с COVID и потеряла ребенка во время родов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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