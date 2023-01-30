Тюменцы попали в ловушку из-за платных парковок под домами

Расширение зоны платных парковок в Тюмени отберет места для автомобилей у местных жильцов

По словам жильцов, мест внутри дворов не хватает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Расширение зоны платной парковки в Тюмени создало проблему для жителей домов, которые оказались в новых платных участках для стоянки автомобилей. По их словам, возле жилья пропадут бесплатные места для собственного транспорта, а это приводит к неравенству среди тюменцев.

«Это же, получается, дискриминация. Кто живет не в центре, у них нет платной парковки. А у нас она будет, получается, хотя в других районах тоже все заставлено. Альтернативы нет. Ну так сделайте тогда для всех одинаково: приехал — заплати», — передает 72.ru жалобы тюменцев. По словам жителей дома на улице Свердлова 20, после реконструкции подъездов к ним во двор теперь невозможно попасть на машине, а единственная парковка рядом станет платной.

В пресс-службе администрации Тюмени изданию уточнили, что сейчас прорабатывается один из вариантов решения проблемы. «Сейчас рассматривается вопрос об увеличении бесплатного периода времени парковки в центре города. Мы осуществляем мониторинг движения машин на дорогах <…> Смотрим, когда жильцы уезжают и приезжают к домам. В зависимости от результатов, мы предложим расширенное окно для бесплатной стоянки», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени расширят зону платных парковок. Так, в 2023 году их станет более чем на 1500 больше. Мэр города Руслан Кухарук объяснил это решение тем, что введение платных стоянок это эффективная мера.