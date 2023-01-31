В России резко увеличилось число экстремистов

В 2022 году количество преступлений экстремистского характера увеличилось практически на 50%. Об этом сообщается на официальном сайте МВД РФ.
«В 2022 году зарегистрировано 2233 преступлений террористического характера 1566 преступлений экстремистской направленности», — сообщается на сайте министерства. Уточняется, что в первом случае рост произошел на 4,5% по сравнению с прошлым годом, а во втором — на 48,2%.
Ранее начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в России готовятся теракты. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин усилил антитеррористическую безопасность в России. Он своим указом ввел изменения, касающиеся безопасности страны и определения уровня террористической угрозы.
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В 2022 году количество преступлений экстремистского характера увеличилось практически на 50%. Об этом сообщается на официальном сайте МВД РФ. «В 2022 году зарегистрировано 2233 преступлений террористического характера 1566 преступлений экстремистской направленности», — сообщается на сайте министерства. Уточняется, что в первом случае рост произошел на 4,5% по сравнению с прошлым годом, а во втором — на 48,2%. Ранее начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в России готовятся теракты. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин усилил антитеррористическую безопасность в России. Он своим указом ввел изменения, касающиеся безопасности страны и определения уровня террористической угрозы.