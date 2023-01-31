В России резко увеличилось число экстремистов

МВД РФ: в России произошло увеличение преступлений экстремистской направленности почти на 50%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
В 2022 году зарегистрировано 2233 преступлений террористического характера, сообщается на сайте МЧС Фото:

В 2022 году количество преступлений экстремистского характера увеличилось практически на 50%. Об этом сообщается на официальном сайте МВД РФ.

«В 2022 году зарегистрировано 2233 преступлений террористического характера 1566 преступлений экстремистской направленности», — сообщается на сайте министерства. Уточняется, что в первом случае рост произошел на 4,5% по сравнению с прошлым годом, а во втором — на 48,2%.

Ранее начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в России готовятся теракты. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин усилил антитеррористическую безопасность в России. Он своим указом ввел изменения, касающиеся безопасности страны и определения уровня террористической угрозы.

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

В 2022 году количество преступлений экстремистского характера увеличилось практически на 50%. Об этом сообщается на официальном сайте МВД РФ. «В 2022 году зарегистрировано 2233 преступлений террористического характера 1566 преступлений экстремистской направленности», — сообщается на сайте министерства. Уточняется, что в первом случае рост произошел на 4,5% по сравнению с прошлым годом, а во втором — на 48,2%. Ранее начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в России готовятся теракты. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин усилил антитеррористическую безопасность в России. Он своим указом ввел изменения, касающиеся безопасности страны и определения уровня террористической угрозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...