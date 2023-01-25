Вице-губернатор ХМАО рассказал о мегапроекте, который одобрил Мишустин

Вице-губернатор ХМАО Генкель: в особой экономической зоне в Нягани будут работать компании разного профиля
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Екатеринбургское лесничество во время подготовки к летнему пожароопасному сезону. Екатеринбург, деревья, лес, древесина, вырубка леса, лесозаготовка, срубленные деревья, вырубка деревьев, обработка древесины
В особой экономической зоне будут работать компании разного профиля Фото:

Заключены соглашения с первыми резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) в Нягани (ХМАО), создание которой ранее одобрил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На территории ОЭЗ будут работать строительные и деревообрабатывающие компании, рассказал вице-губернатор Югры Роман Генкель.

«Первые резиденты подписали соответствующие соглашения, это было условие о принятии решения правительством РФ о создании особой экономической зоны. Профиль этих компаний самый разный — это центр обработки данных, предприятия, связанные с деревопереработкой, с производством строительных материалов», — рассказал Генкель в telegram-канале «Югра Официально». Вице-губернатор отметил, что получение статуса позволит привлечь ряд других компаний и резидентов.

Ранее сообщалось, что губернатор Югры Наталья Комарова, заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков и глава Нягани Иван Ямашев подписали соглашение о создании в Нягани особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Его заключили в ходе рабочей встречи в Москве. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании ОЭЗ.

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Заключены соглашения с первыми резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) в Нягани (ХМАО), создание которой ранее одобрил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На территории ОЭЗ будут работать строительные и деревообрабатывающие компании, рассказал вице-губернатор Югры Роман Генкель. «Первые резиденты подписали соответствующие соглашения, это было условие о принятии решения правительством РФ о создании особой экономической зоны. Профиль этих компаний самый разный — это центр обработки данных, предприятия, связанные с деревопереработкой, с производством строительных материалов», — рассказал Генкель в telegram-канале «Югра Официально». Вице-губернатор отметил, что получение статуса позволит привлечь ряд других компаний и резидентов. Ранее сообщалось, что губернатор Югры Наталья Комарова, заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков и глава Нягани Иван Ямашев подписали соглашение о создании в Нягани особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Его заключили в ходе рабочей встречи в Москве. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании ОЭЗ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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