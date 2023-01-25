Вице-губернатор ХМАО рассказал о мегапроекте, который одобрил Мишустин

Вице-губернатор ХМАО Генкель: в особой экономической зоне в Нягани будут работать компании разного профиля

25 января 2023 в 21:25 Размер текста - 17 +

В особой экономической зоне будут работать компании разного профиля Фото: Анна Майорова © URA.RU Заключены соглашения с первыми резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) в Нягани (ХМАО), создание которой ранее одобрил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На территории ОЭЗ будут работать строительные и деревообрабатывающие компании, рассказал вице-губернатор Югры Роман Генкель. «Первые резиденты подписали соответствующие соглашения, это было условие о принятии решения правительством РФ о создании особой экономической зоны. Профиль этих компаний самый разный — это центр обработки данных, предприятия, связанные с деревопереработкой, с производством строительных материалов», — рассказал Генкель в telegram-канале «Югра Официально». Вице-губернатор отметил, что получение статуса позволит привлечь ряд других компаний и резидентов. Ранее сообщалось, что губернатор Югры Наталья Комарова, заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков и глава Нягани Иван Ямашев подписали соглашение о создании в Нягани особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Его заключили в ходе рабочей встречи в Москве. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании ОЭЗ.

Заключены соглашения с первыми резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) в Нягани (ХМАО), создание которой ранее одобрил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На территории ОЭЗ будут работать строительные и деревообрабатывающие компании, рассказал вице-губернатор Югры Роман Генкель. «Первые резиденты подписали соответствующие соглашения, это было условие о принятии решения правительством РФ о создании особой экономической зоны. Профиль этих компаний самый разный — это центр обработки данных, предприятия, связанные с деревопереработкой, с производством строительных материалов», — рассказал Генкель в telegram-канале «Югра Официально». Вице-губернатор отметил, что получение статуса позволит привлечь ряд других компаний и резидентов. Ранее сообщалось, что губернатор Югры Наталья Комарова, заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков и глава Нягани Иван Ямашев подписали соглашение о создании в Нягани особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Его заключили в ходе рабочей встречи в Москве. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании ОЭЗ.