Родственница Ельцина припомнила сельские поездки первого президента России

Первый президент России Борис Ельцин, который 1 февраля отмечает 92-летие со дня своего рождения, был частым гостем в свердловском селе Басмановское. Тогда же селяне запомнили политика душевным русским «мужиком». Своими воспоминаниями после презентации книги «Неизвестный Ельцин» с журналистами поделились жена троюродного брата Ельцина Галина Загоскина.
«Ельцин запомнился нам душевным. Когда он приезжал, мы его встречали в начале села — секретарь партбюро, председатель профкома, комсомол, председатель колхоза. Он приезжал рано утром, на дойке у нас бывал, по фермам ездил. Душевный человек был — обнимется, подойдет. Русский мужик», — рассказала женщина.
В Екатеринбурге 1 февраля проводятся мероприятия в честь дня рождения первого президента Бориса Ельцина. Традиционно празднование началось с возложения цветов к памятнику политика возле Ельцин Центра, где присутствовали уральский полпред Владимир Якушев, первый замгубернатора Алексей Шмыков, депутат Госдумы Павел Крашенинников и многие другие. Также в ЕЦ презентовали книгу с рассекреченными документами о Ельцине и его семье.
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.