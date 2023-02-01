Родственница Ельцина припомнила сельские поездки первого президента России

01 февраля 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Галина Загоскина (слева) помнит Ельцина душевным человеком Фото: корреспондент URA.RU Первый президент России Борис Ельцин, который 1 февраля отмечает 92-летие со дня своего рождения, был частым гостем в свердловском селе Басмановское. Тогда же селяне запомнили политика душевным русским «мужиком». Своими воспоминаниями после презентации книги «Неизвестный Ельцин» с журналистами поделились жена троюродного брата Ельцина Галина Загоскина. «Ельцин запомнился нам душевным. Когда он приезжал, мы его встречали в начале села — секретарь партбюро, председатель профкома, комсомол, председатель колхоза. Он приезжал рано утром, на дойке у нас бывал, по фермам ездил. Душевный человек был — обнимется, подойдет. Русский мужик», — рассказала женщина. В Екатеринбурге 1 февраля проводятся мероприятия в честь дня рождения первого президента Бориса Ельцина. Традиционно празднование началось с возложения цветов к памятнику политика возле Ельцин Центра, где присутствовали уральский полпред Владимир Якушев, первый замгубернатора Алексей Шмыков, депутат Госдумы Павел Крашенинников и многие другие. Также в ЕЦ презентовали книгу с рассекреченными документами о Ельцине и его семье.

Первый президент России Борис Ельцин, который 1 февраля отмечает 92-летие со дня своего рождения, был частым гостем в свердловском селе Басмановское. Тогда же селяне запомнили политика душевным русским «мужиком». Своими воспоминаниями после презентации книги «Неизвестный Ельцин» с журналистами поделились жена троюродного брата Ельцина Галина Загоскина. «Ельцин запомнился нам душевным. Когда он приезжал, мы его встречали в начале села — секретарь партбюро, председатель профкома, комсомол, председатель колхоза. Он приезжал рано утром, на дойке у нас бывал, по фермам ездил. Душевный человек был — обнимется, подойдет. Русский мужик», — рассказала женщина. В Екатеринбурге 1 февраля проводятся мероприятия в честь дня рождения первого президента Бориса Ельцина. Традиционно празднование началось с возложения цветов к памятнику политика возле Ельцин Центра, где присутствовали уральский полпред Владимир Якушев, первый замгубернатора Алексей Шмыков, депутат Госдумы Павел Крашенинников и многие другие. Также в ЕЦ презентовали книгу с рассекреченными документами о Ельцине и его семье.