Родственница Ельцина припомнила сельские поездки первого президента России

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Галина Загоскина (слева) помнит Ельцина душевным человеком Фото:

Первый президент России Борис Ельцин, который 1 февраля отмечает 92-летие со дня своего рождения, был частым гостем в свердловском селе Басмановское. Тогда же селяне запомнили политика душевным русским «мужиком». Своими воспоминаниями после презентации книги «Неизвестный Ельцин» с журналистами поделились жена троюродного брата Ельцина Галина Загоскина.

«Ельцин запомнился нам душевным. Когда он приезжал, мы его встречали в начале села — секретарь партбюро, председатель профкома, комсомол, председатель колхоза. Он приезжал рано утром, на дойке у нас бывал, по фермам ездил. Душевный человек был — обнимется, подойдет. Русский мужик», — рассказала женщина.

В Екатеринбурге 1 февраля проводятся мероприятия в честь дня рождения первого президента Бориса Ельцина. Традиционно празднование началось с возложения цветов к памятнику политика возле Ельцин Центра, где присутствовали уральский полпред Владимир Якушев, первый замгубернатора Алексей Шмыков, депутат Госдумы Павел Крашенинников и многие другие. Также в ЕЦ презентовали книгу с рассекреченными документами о Ельцине и его семье.

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Первый президент России Борис Ельцин, который 1 февраля отмечает 92-летие со дня своего рождения, был частым гостем в свердловском селе Басмановское. Тогда же селяне запомнили политика душевным русским «мужиком». Своими воспоминаниями после презентации книги «Неизвестный Ельцин» с журналистами поделились жена троюродного брата Ельцина Галина Загоскина. «Ельцин запомнился нам душевным. Когда он приезжал, мы его встречали в начале села — секретарь партбюро, председатель профкома, комсомол, председатель колхоза. Он приезжал рано утром, на дойке у нас бывал, по фермам ездил. Душевный человек был — обнимется, подойдет. Русский мужик», — рассказала женщина. В Екатеринбурге 1 февраля проводятся мероприятия в честь дня рождения первого президента Бориса Ельцина. Традиционно празднование началось с возложения цветов к памятнику политика возле Ельцин Центра, где присутствовали уральский полпред Владимир Якушев, первый замгубернатора Алексей Шмыков, депутат Госдумы Павел Крашенинников и многие другие. Также в ЕЦ презентовали книгу с рассекреченными документами о Ельцине и его семье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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