В Перми снимают апокалиптический философский триллер по мотивам Достоевского

03 февраля 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Новый сериал свяжет Достоевского и вселенский апокалипсис Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермские мастера кино приступили к работе над мини-сериалом «Дурное влияние». По словам авторов, он создается по мотивам произведений Федора Достоевского, а так же философов и социальных психологов на которых повлияло его творчество. Картину о масштабной катастрофе, когда энергетический выброс на Солнце угрожает Земле, они называют философским триллером. «Жанр „философского триллера“ крайне актуален сейчас. В ленте присутствует не только насилие, но и его социально-психологическое обоснование, понимание деструктивной и разрушительной природы самого homo, с критикой „информационного концлагеря“, в котором оказалось все человечество». — поясняется на странице сериала в социальной сети «ВКонтакте». По сюжету сериала, на Солнце произошел аномально мощный выброс, который через три дня достигнет Земли планеты. Власти, чтобы избежать паники, скрывают от общественности информацию об опасности, начав при этом эвакуацию важных специалистов. СМИ в свою очередь выдвигают разнообразные версии последствий выброса.

Пермские мастера кино приступили к работе над мини-сериалом «Дурное влияние». По словам авторов, он создается по мотивам произведений Федора Достоевского, а так же философов и социальных психологов на которых повлияло его творчество. Картину о масштабной катастрофе, когда энергетический выброс на Солнце угрожает Земле, они называют философским триллером. «Жанр „философского триллера“ крайне актуален сейчас. В ленте присутствует не только насилие, но и его социально-психологическое обоснование, понимание деструктивной и разрушительной природы самого homo, с критикой „информационного концлагеря“, в котором оказалось все человечество». — поясняется на странице сериала в социальной сети «ВКонтакте». По сюжету сериала, на Солнце произошел аномально мощный выброс, который через три дня достигнет Земли планеты. Власти, чтобы избежать паники, скрывают от общественности информацию об опасности, начав при этом эвакуацию важных специалистов. СМИ в свою очередь выдвигают разнообразные версии последствий выброса.