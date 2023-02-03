«Промсвязьбанк» выполнил важное поручение Путина

«Промсвязьбанк» купил бывшие госбанки Донбасса

03 февраля 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

ПСБ присоединил кредитные учреждения «ПСБ Донецк» и «ПСБ Луганск» из ДНР и ЛНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Промсвязьбанк» (ПСБ) приобрел кредитные учреждения ООО «ПСБ Донецк» и ООО «ПСБ Луганск», принадлежащие правительствам ДНР и ЛНР, тем самым выполнив соответствующее поручение президента России Владимира Путина. Это событие позволит значительно усилить присутствие ПСБ в регионах и упростить местным жителям получение банковских услуг, говорится в обращении правительства ДНР. «Подписанные сегодня соглашения о присоединении кредитных учреждений к ПСБ имеют важное значение для социально-экономического развития Донецкой и Луганской Народных Республик», — заявил председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков. Он добавил, что это решение способствует дальнейшей интеграции ДНР и ЛНР в единое правовое, финансовое и банковское пространство страны. В дальнейших планах организации расширение видов услуг и повышения их качества для местных жителей. «Промсвязьбанк» является первой российской кредитной организацией, которая планомерно ведет работу в ДНР и ЛНР. ПСБ развивает свое присутствие в регионах и улучшает качество обслуживания клиентов. За время работы в банк на обслуживание перешло 316 тысяч физических и юридических лиц, открыто свыше 496 тысяч счетов гражданам и клиентам из малого и среднего бизнеса и выдано более 265 тысяч карт, включая зарплатные. Удобство клиентов обеспечивается возможность онлайн-оплаты, а также через банкоматы ПСБ. Сеть организации в Донбассе охватывает 60 населенных пунктов, в которых располагается более 160 отделений. Также «Промсвязьбанк» продолжает расширять сеть POS-терминалов для приема платежей в торговых точках. Среди прочего, организация поддерживает работу по обеспечению зарплатных договоров с бюджетными и коммерческими организациями Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Ранее Путин также поручил ПСБ открыть свои филиалы в Крыму. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Промсвязьбанк» (ПСБ) приобрел кредитные учреждения ООО «ПСБ Донецк» и ООО «ПСБ Луганск», принадлежащие правительствам ДНР и ЛНР, тем самым выполнив соответствующее поручение президента России Владимира Путина. Это событие позволит значительно усилить присутствие ПСБ в регионах и упростить местным жителям получение банковских услуг, говорится в обращении правительства ДНР. «Подписанные сегодня соглашения о присоединении кредитных учреждений к ПСБ имеют важное значение для социально-экономического развития Донецкой и Луганской Народных Республик», — заявил председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков. Он добавил, что это решение способствует дальнейшей интеграции ДНР и ЛНР в единое правовое, финансовое и банковское пространство страны. В дальнейших планах организации расширение видов услуг и повышения их качества для местных жителей. «Промсвязьбанк» является первой российской кредитной организацией, которая планомерно ведет работу в ДНР и ЛНР. ПСБ развивает свое присутствие в регионах и улучшает качество обслуживания клиентов. За время работы в банк на обслуживание перешло 316 тысяч физических и юридических лиц, открыто свыше 496 тысяч счетов гражданам и клиентам из малого и среднего бизнеса и выдано более 265 тысяч карт, включая зарплатные. Удобство клиентов обеспечивается возможность онлайн-оплаты, а также через банкоматы ПСБ. Сеть организации в Донбассе охватывает 60 населенных пунктов, в которых располагается более 160 отделений. Также «Промсвязьбанк» продолжает расширять сеть POS-терминалов для приема платежей в торговых точках. Среди прочего, организация поддерживает работу по обеспечению зарплатных договоров с бюджетными и коммерческими организациями Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Ранее Путин также поручил ПСБ открыть свои филиалы в Крыму.