Депутат Госдумы назвал пользу санкций, введенных Зеленским против свердловских предприятий

Депутат Госдумы Максим Иванов: санкции против свердловских предприятий — хорошая мотивация работать

Максим Иванов увидел плюсы в наложенных санкциях на предприятия Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Депутат Госдумы Свердловской области Максим Иванов отметил плюсы введенных президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против региональных предприятий. Своим мнением депутат поделился в личном telegram-канале.

«Решение Зеленского о введении санкций в отношении десяти предприятий Свердловской области говорит лишь о том, что Урал по-прежнему опорный край державы. Наши предприятия существенно помогают Родине в достижении целей СВО», — сказал избранник народа.

По его мнению, благодаря существенной помощи свердловских предприятий их боятся «бандеровские недобитки». «Хорошая мотивация работать, не сбавляя обороты», — дополнил Максим Иванов.

Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский ввел санкции против десяти свердловских компаний сроком на 50 лет. Под ограничения попали АО «Изотоп», ООО «Экоальанс», завод электрохимических образований.