05 февраля 2023

Депутат Госдумы назвал пользу санкций, введенных Зеленским против свердловских предприятий

Депутат Госдумы Максим Иванов: санкции против свердловских предприятий — хорошая мотивация работать
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Депутат Государственной думы РФ Максим Иванов подает документы на участие в праймериз партии «Единая Россия». Екатеринбург, иванов максим
Максим Иванов увидел плюсы в наложенных санкциях на предприятия Свердловской области Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Депутат Госдумы Свердловской области Максим Иванов отметил плюсы введенных президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против региональных предприятий. Своим мнением депутат поделился в личном telegram-канале.

«Решение Зеленского о введении санкций в отношении десяти предприятий Свердловской области говорит лишь о том, что Урал по-прежнему опорный край державы. Наши предприятия существенно помогают Родине в достижении целей СВО», — сказал избранник народа.

По его мнению, благодаря существенной помощи свердловских предприятий их боятся «бандеровские недобитки». «Хорошая мотивация работать, не сбавляя обороты», — дополнил Максим Иванов.

Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский ввел санкции против десяти свердловских компаний сроком на 50 лет. Под ограничения попали АО «Изотоп», ООО «Экоальанс», завод электрохимических образований.

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Депутат Госдумы Свердловской области Максим Иванов отметил плюсы введенных президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против региональных предприятий. Своим мнением депутат поделился в личном telegram-канале. «Решение Зеленского о введении санкций в отношении десяти предприятий Свердловской области говорит лишь о том, что Урал по-прежнему опорный край державы. Наши предприятия существенно помогают Родине в достижении целей СВО», — сказал избранник народа. По его мнению, благодаря существенной помощи свердловских предприятий их боятся «бандеровские недобитки». «Хорошая мотивация работать, не сбавляя обороты», — дополнил Максим Иванов. Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский ввел санкции против десяти свердловских компаний сроком на 50 лет. Под ограничения попали АО «Изотоп», ООО «Экоальанс», завод электрохимических образований.
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