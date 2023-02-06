В пермских аптеках закончился популярный транквилизатор феназепам

Теперь врачи выписывают другие средства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В аптеках Перми закончились последние запасы популярного транквилизатора — феназепама. Это лекарство оказывает седативно-снотворное, противосудорожное и миорелаксирующее действие. Его врачи-психотерапевты часто назначали пациентам при тревожности, неврозах, психозах и других состояниях. Сейчас эти таблетки полностью исчезли с прилавков.

«Раньше мне врач всегда назначал именно его — феназепам хорошо помогает при бессоннице, но при этом не является сильным, „тяжелым“ средством вроде клоназепама. Сейчас он исчез из аптек, и врачу приходится выписывать другие средства, которые не такие эффективные лично для меня», — рассказала читательница URA.RU.

По словам врачей, это средство действительно раньше назначалось часто. Сейчас его нет ни в одной из аптек. URA.RU отправило запрос с просьбой пояснить причину пропажи лекарства в самую крупную аптечную сеть Пермского края. На момент публикации ответ не поступил.

Как сообщали федеральные СМИ, в 2021 году условия продажи феназепама стали строже. Он был включен в число препаратов, оборот которых находится под международным контролем. И продают его теперь только по рецепту особой формы №148. Сделано это было из-за того, что средство часто назначали без необходимых показаний, а у пациентов развивалась зависимость. Сейчас феназепам можно купить только в тех аптеках, которые имеют лицензию на отпуск наркотических и психотропных лекарств. Приложения аптек Перми ни одну точку, где был бы этот препарат, не показывают.

Ранее URA.RU рассказывало, что из аптек Перми пропал популярный при ОРВИ и гриппе антибиотик. Речь шла об амоксициллине.