Местные жители рассказали, что в подвале находился салон эротического массажа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ночью 7 февраля на Свердлова 62 произошел пожар в пятиэтажном доме, в подвале которого располагался салон интимного массажа. Об этом URA.RU сообщили очевидцы пожара.

«Из подвала помещения шел густой дым. До прибытия спасателей из подъездов самостоятельно эвакуировалось двадцать человек. В горевшем подвале предоставлялись услуги эротического массажа и интимные услуги, что демонстрировал внутренний интерьер помещения. По слухам там был публичный дом», — рассказал один из жильцов дома.

Пожарные сообщили, что пожару был присвоен ранг 1 БИС. «На тушение задействовали 8 единиц техники и 34 человека личного состава», — сообщил заместитель начальника службы пожаротушения екатеринбургского гарнизона Антон Зинчук.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в квартире многоэтажки в Екатеринбурге. Спасателями были эвакуированы семнадцать человек, включая трех детей.