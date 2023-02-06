06 февраля 2023

В Екатеринбурге сгорел салон эротического массажа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, пожарные
Местные жители рассказали, что в подвале находился салон эротического массажа Фото:

Ночью 7 февраля на Свердлова 62 произошел пожар в пятиэтажном доме, в подвале которого располагался салон интимного массажа. Об этом URA.RU сообщили очевидцы пожара.

«Из подвала помещения шел густой дым. До прибытия спасателей из подъездов самостоятельно эвакуировалось двадцать человек. В горевшем подвале предоставлялись услуги эротического массажа и интимные услуги, что демонстрировал внутренний интерьер помещения. По слухам там был публичный дом», — рассказал один из жильцов дома.

Пожарные сообщили, что пожару был присвоен ранг 1 БИС. «На тушение задействовали 8 единиц техники и 34 человека личного состава», — сообщил заместитель начальника службы пожаротушения екатеринбургского гарнизона Антон Зинчук.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в квартире многоэтажки в Екатеринбурге. Спасателями были эвакуированы семнадцать человек, включая трех детей.

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Ночью 7 февраля на Свердлова 62 произошел пожар в пятиэтажном доме, в подвале которого располагался салон интимного массажа. Об этом URA.RU сообщили очевидцы пожара. «Из подвала помещения шел густой дым. До прибытия спасателей из подъездов самостоятельно эвакуировалось двадцать человек. В горевшем подвале предоставлялись услуги эротического массажа и интимные услуги, что демонстрировал внутренний интерьер помещения. По слухам там был публичный дом», — рассказал один из жильцов дома. Пожарные сообщили, что пожару был присвоен ранг 1 БИС. «На тушение задействовали 8 единиц техники и 34 человека личного состава», — сообщил заместитель начальника службы пожаротушения екатеринбургского гарнизона Антон Зинчук. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в квартире многоэтажки в Екатеринбурге. Спасателями были эвакуированы семнадцать человек, включая трех детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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