В ХМАО начальника из «Транснефти-Сибирь» поймали на взятке в виде iPhone 14 и робота-пылесоса

Начальник взял взятку бытовой техникой Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ХМАО оперативники поймали на взятке начальника аварийно-эксплуатационной службы предприятия, сообщили в окружном УМВД. При этом источник агентства в силовых структурах утверждает, что фигурантом дела является сотрудник компании «Транснефть-Сибирь», который получил от подрядчика в виде взятки бытовую технику более чем на 200 тысяч рублей, среди которой iPhone 14 и робот-пылесос.

«Установлено, что фигурант, используя свое должностное положение, за вознаграждение со стороны подрядчика не принял мер к остановке проведения технологических процессов, выполняемых с нарушением действующих регламентов, создающих угрозу жизни и здоровью работников», — говорится на сайте полиции. Источник URA.RU в силовых структурах ХМАО утверждает, что начальник из «Транснефти-Сибирь» сам выбрал себе всю технику для взятки и скинул ее на оплату подрядчику, а потом сам забрал. «Взятка была в виде iPhone 14, робота-пылесоса, отпаривателя, беспроводных наушников, видеорегистратора и прочей бытовой техники», — сообщает инсайдер.

URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Транснефть-Сибирь» с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ на него не поступил.

Тем временем в УМВД по ХМАО добавляют, что на основании собранных полицейскими доказательств и материалов окружной Следственный комитет возбудил уголовное дело. Само имущество, полученное в качестве взятки, изъято.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО «Транснефть-Сибирь» уличили в сокрытии информации. Региональная служба по тарифам вынесла предостережение филиалу компании в Нефтеюганске из-за того, что предприятие не предоставило в срок информацию о смене руководителя.