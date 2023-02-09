Помещения ИК-9 освятил иерей Вячеслав Гудков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Соликамске (Пермский край) решили освятить скандально известную исправительную колонию №9. Об этом сообщается на странице соликамского Красносельского женского монастыря в соцсети «ВКонтакте». Чин освящения, по просьбе руководства краевого ГУФСИН, провели спустя три дня после того, как погиб один из заключенных ИК-9. По информации СМИ, мужчине, который находился на производственных работах, получил смертельную травму от прилетевшей в голову доски.

«6 февраля по благословению архиепископа Соликамского и Чусовского Зосимы, настоятельницы Красносельского Иоанно-Предтеченского женского монастыря игумении Павлы и по просьбе руководства ГУФСИН, иерей Вячеслав Гудков провел чин освящения помещений окормляемой им исправительной колонии N9. Ему помогали постоянные прихожане при учреждении», — говорится на странице монастыря.

Первым информацию о гибели осужденного ИК-9 Дениса П. разместил telegram-канал «Реальная ОНК». В нем говорится, что несчастный случай с 41-летним мужчиной произошел на производственной площадке ООО «Уральский завод ОСБ» еще 3 февраля. Погибший работал на участке лесопиления возле комплекса поштучной выдачи бревен.

По данным интернет-издания «КП-Пермь», Денис П. чистил снег под конвейерной лентой станка лесопиления, находясь на указанном заводе. Вылетевшая из-под станка доска пролетела 15 метров, и угодила мужчине в голову. «Удар был такой силы, что осужденному пробило череп», — пишет издание. Сейчас краевое ГУФСИН совместно с Гострудинспекцией, Фондом соцстрахования и представителем работодателя проводит проверку по факту случившегося, уточняет 59.RU.

URA.RU направило запросы в пермское управление ФСИН и Гострудинспекцию Пермского края, но ответы к моменту опубликования материала не поступили. На заводе на звонок корреспондента информагентства никто не ответил.

Колония №9 в Соликамске получила скандальную славу в 2019 году после истории с бывшем осужденным этой колонии Дмитрием Сергеевым, которого изнасиловали и избили осужденные этой же ИК. За год до того URA.RU при странных обстоятельства в колонии погиб осужденный Владимир Вагин. Криминальный авторитет, более известный как Вова «Вагон», имел тесные связи с вором в законе Дедом Хасаном (Аслан Усоян).

Чин освящения ИК №9 провели 6 февраля Фото: страница Красносельского женского монастыря, «ВКонтакте»

Освятить исправительное учреждение попросило руководство ГУФСИН по Пермскому краю, утверждают представители монастыря Фото: страница Красносельского женского монастыря, «ВКонтакте»