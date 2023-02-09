В Челябинской области выросли долги перед бизнесом

Рост просроченной дебиторской задолженности связали с турбулентностью в экономике Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Челябинской области просроченная дебиторская задолженность, когда копятся долги перед компаниями, в декабре 2022 года в сравнении с декабрем 2021 года выросла почти на 60%. Такой вывод из данных Челябинскстата экономист Сергей Гордеев связал с турбулентностью в экономике.

«Здесь мы встретились с показателем, который сигнализирует, что в экономике есть трудности. В среднем выпуск продукции за 2022 год вырос, но не у всех. Ситуация, когда кому-то нечем платить по обязательствам, и таких компаний становится больше, свидетельствует: существует турбулентность», — рассказал URA.RU Гордеев.

Статистическое ведомство зафиксировало, что в декабре 2022 года просроченная дебиторская задолженность в регионе достигла 54,8 млрд рублей. При этом годом ранее в то же время долги составляли 34 млрд рублей. Увеличение показателя составило почти 60%.

Челябинский экономист отметил, что тренды 2022 года различны, если сравнивать первое и второе полугодия. По словам собеседника URA.RU, изменения объемов прибыли у ряда ведущих предприятий в регионе отличаются в два раза. Поэтому задолженность выросла.

Вместе с тем другие показатели демонстрируют больше оптимизма. Так, в целом дебиторская задолженность, согласно данным Челябинскстата, если и увеличилась, то не так сильно — на 14%. А доля прибыльных организаций и вовсе выросла, составив 74% в декабре 2022 года против 73% годом ранее.