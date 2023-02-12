Депутат Певцов, раскритиковавший «Чебурашку» за ЛГБТ-пропаганду, споет в Перми

Дмитрий Певцов споет песни Владимира Высоцкого Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Артист и депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов выступит с концертом в Перми. Вечер певца, который ранее обвинил создателей фильма «Чебурашка» в пропаганде ЛГБТ, будет посвящен памяти Владимира Высоцкого, рассказали в ДК Солдатова.

«Под аккомпанемент группы „ПевцовЪ-Оркестр“ выступит народный артист России Дмитрий Певцов. Он исполнит самые любимые и известные композиции, которые Владимир Высоцкий часто исполнял на своих концертах», — говорится на сайте ДК. Билеты на концерт 17 февраля стоят от 700 до 2900 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что Певцов раскритиковал новый фильм «Чебурашка», который с успехом вышел в прокат. По его словам, лента является «диверсией» против детей, а ее главный герой называет Гену «мамой», что можно приравнять к пропаганде ЛГБТ.