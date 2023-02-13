Свердловские родители обвиняют воспитательницу садика в болезни ребенка

По словам родителей, воспитатель выпустил ребенка на прогулку без памперса, из-за чего девочка заболела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Родители обвиняют воспитательницу детского сада №38 в Нижнем Тагиле в болезни своего ребенка. По словам свердловчан, воспитатель выпустил девочку на прогулку без памперса из-за чего ребенок получил переохлаждение.

«Приведя дочь домой, обнаружил, что моя дочь вся сырая и холодная, так как находилась на прогулке без памперса и вся описалась. Белье ребенку никто не удосужился поменять, воспитатели так и продолжали гулять на улице», — рассказал отец ребенка в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

По словам мужчины, родители самостоятельно приносят памперсы в детский сад, однако в этой ситуации воспитательница утверждает, что они закончились и поэтому ребенок вышел на улицу без памперса. Позднее свердловчане обратились в больницу к детскому гинекологу, где им поставили диагноз «Острый вульвит и поверхностная гиперемия».

Кроме этого родители ребенка обратились в полицию. «В настоящее время по обращению родителей пострадавшей девочки в отделе полиции проводится проверка по результатам которой будет принято мотивированное обоснованное решение», — добавили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское»

Корреспондент URA.RU отправил запрос в детский сад №38 и муниципальное учреждение «Радость», в подразделение которого он входит. На момент публикации новости ответ не был получен.

Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»