13 февраля 2023

Тысячи пермяков столкнулись с проблемой возврата кредита из-за санкций

© Служба новостей «URA.RU»
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Клиентам банков пришлось реструктурировать задолженность Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Пермском крае в 2022 году более 17 тысяч граждан обратились за реструктуризацией кредитов. В числе должников оказались индивидуальные предприниматели. Заемщики объяснили, что не смогли вовремя вернуть банку кредит, поскольку их доходы снизилась из-за введения санкций в отношении России. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

«С 1 марта по 31 декабря 2022 года реструктуризацию кредитов оформили более 17 тысяч граждан Пермского края, чей доход сократился из-за введенных в отношении России санкций. Объем ссудной задолженности по кредитным договорам составил 6,8 млрд рублей. Чаще всего заемщики обращались в банки за реструктуризацией потребительских кредитов и задолженности по кредитным картам, реже — по ипотеке и автокредитам», — отмечает пресс-служба. Основная часть реструктуризаций была оформлена по собственным программам кредитных организаций.

Управляющий отделением ЦБ по Пермскому краю Алексей Моночков напомнил, что воспользоваться отсрочкой платежей по кредитам и займам могут как граждане, так и владельцы компаний — участники СВО. Кредитные каникулы распространяются и на членов их семей. Также Центробанк подготовил законопроект, который позволит заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, брать кредитные каникулы на постоянной основе вне зависимости от вида кредита, добавил Моночков.

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В Пермском крае в 2022 году более 17 тысяч граждан обратились за реструктуризацией кредитов. В числе должников оказались индивидуальные предприниматели. Заемщики объяснили, что не смогли вовремя вернуть банку кредит, поскольку их доходы снизилась из-за введения санкций в отношении России. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России. «С 1 марта по 31 декабря 2022 года реструктуризацию кредитов оформили более 17 тысяч граждан Пермского края, чей доход сократился из-за введенных в отношении России санкций. Объем ссудной задолженности по кредитным договорам составил 6,8 млрд рублей. Чаще всего заемщики обращались в банки за реструктуризацией потребительских кредитов и задолженности по кредитным картам, реже — по ипотеке и автокредитам», — отмечает пресс-служба. Основная часть реструктуризаций была оформлена по собственным программам кредитных организаций. Управляющий отделением ЦБ по Пермскому краю Алексей Моночков напомнил, что воспользоваться отсрочкой платежей по кредитам и займам могут как граждане, так и владельцы компаний — участники СВО. Кредитные каникулы распространяются и на членов их семей. Также Центробанк подготовил законопроект, который позволит заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, брать кредитные каникулы на постоянной основе вне зависимости от вида кредита, добавил Моночков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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