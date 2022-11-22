Глава Сургута увеличил бюджет города, отказавшись от дотации округа

Глава Сургута Андрей Филатов пошел на риск, отказавшись от дотаций округа, и сумел увеличить бюджет города почти на 37 миллионов рублей. При этом прогнозная сумма к концу года должна приблизиться к ста миллионам. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.
«Сургут является дотационным муниципалитетом и имеет право получать ежегодную дотацию от округа в твердой сумме. Но глава города, взвесив все риски, решил отказаться от дотации и воспользовался правом получить дополнительный процент от налога на доходы физических лиц. Конечно, решение принималось не спонтанно. Глава и его команда знали, что у нефтяников будет индексация зарплат, вот и пошли на этот шаг. И, как видим, не зря. Часть средств уже поступила в бюджет в размере около 37 миллионов рублей. А общая сумма к концу года должна составить порядка ста миллионов рублей», — сообщил собеседник.
В администрации города журналисту URA.RU подтвердили, что увеличение бюджета произошло из-за отказа от окружной субсидии. Но отметили, что связано это не только с ростом фонда заработной платы работников крупных и средних организаций города. Также значительную часть поступлений составил НДФЛ с дивидендов, выплаченных акционерными обществами в объемах, превышающих ожидаемые. И общий объем поступлений должен составить 507 миллионов рублей. «Увеличению поступлений в бюджет города способствовало управленческое решение, инициированное главой города и поддержанное думой города в сентябре прошлого года, по выбору дополнительного норматива отчисления от НДФЛ (+9,63%) вместо помощи округа (дотации) в твердой сумме. На сегодняшний день дополнительный объем поступившего НДФЛ, в результате принятого решения, составил 36,7 млн. рублей», — сообщили в мэрии Сургута.
Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии Сургута заявили о нехватке денег на завершение городских долгостроев. На завершение всех объектов требуется 12 миллиардов рублей.
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