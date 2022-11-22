Глава Сургута увеличил бюджет города, отказавшись от дотации округа

23 ноября 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

Отказ от субсидии принесет городу дополнительные 100 миллионов рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава Сургута Андрей Филатов пошел на риск, отказавшись от дотаций округа, и сумел увеличить бюджет города почти на 37 миллионов рублей. При этом прогнозная сумма к концу года должна приблизиться к ста миллионам. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Сургут является дотационным муниципалитетом и имеет право получать ежегодную дотацию от округа в твердой сумме. Но глава города, взвесив все риски, решил отказаться от дотации и воспользовался правом получить дополнительный процент от налога на доходы физических лиц. Конечно, решение принималось не спонтанно. Глава и его команда знали, что у нефтяников будет индексация зарплат, вот и пошли на этот шаг. И, как видим, не зря. Часть средств уже поступила в бюджет в размере около 37 миллионов рублей. А общая сумма к концу года должна составить порядка ста миллионов рублей», — сообщил собеседник. В администрации города журналисту URA.RU подтвердили, что увеличение бюджета произошло из-за отказа от окружной субсидии. Но отметили, что связано это не только с ростом фонда заработной платы работников крупных и средних организаций города. Также значительную часть поступлений составил НДФЛ с дивидендов, выплаченных акционерными обществами в объемах, превышающих ожидаемые. И общий объем поступлений должен составить 507 миллионов рублей. «Увеличению поступлений в бюджет города способствовало управленческое решение, инициированное главой города и поддержанное думой города в сентябре прошлого года, по выбору дополнительного норматива отчисления от НДФЛ (+9,63%) вместо помощи округа (дотации) в твердой сумме. На сегодняшний день дополнительный объем поступившего НДФЛ, в результате принятого решения, составил 36,7 млн. рублей», — сообщили в мэрии Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии Сургута заявили о нехватке денег на завершение городских долгостроев. На завершение всех объектов требуется 12 миллиардов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Сургута Андрей Филатов пошел на риск, отказавшись от дотаций округа, и сумел увеличить бюджет города почти на 37 миллионов рублей. При этом прогнозная сумма к концу года должна приблизиться к ста миллионам. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Сургут является дотационным муниципалитетом и имеет право получать ежегодную дотацию от округа в твердой сумме. Но глава города, взвесив все риски, решил отказаться от дотации и воспользовался правом получить дополнительный процент от налога на доходы физических лиц. Конечно, решение принималось не спонтанно. Глава и его команда знали, что у нефтяников будет индексация зарплат, вот и пошли на этот шаг. И, как видим, не зря. Часть средств уже поступила в бюджет в размере около 37 миллионов рублей. А общая сумма к концу года должна составить порядка ста миллионов рублей», — сообщил собеседник. В администрации города журналисту URA.RU подтвердили, что увеличение бюджета произошло из-за отказа от окружной субсидии. Но отметили, что связано это не только с ростом фонда заработной платы работников крупных и средних организаций города. Также значительную часть поступлений составил НДФЛ с дивидендов, выплаченных акционерными обществами в объемах, превышающих ожидаемые. И общий объем поступлений должен составить 507 миллионов рублей. «Увеличению поступлений в бюджет города способствовало управленческое решение, инициированное главой города и поддержанное думой города в сентябре прошлого года, по выбору дополнительного норматива отчисления от НДФЛ (+9,63%) вместо помощи округа (дотации) в твердой сумме. На сегодняшний день дополнительный объем поступившего НДФЛ, в результате принятого решения, составил 36,7 млн. рублей», — сообщили в мэрии Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии Сургута заявили о нехватке денег на завершение городских долгостроев. На завершение всех объектов требуется 12 миллиардов рублей.