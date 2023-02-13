Больше половины екатеринбуржцев начнут копить деньги в 2023 году

14 февраля 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Около 13% опрошенных считают себя бережливыми и тратит значительно меньше денежных средств, чем зарабатывает Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Порядка 56% жителей Екатеринбурга собираются копить деньги в 2023 году. Об этом URA.RU рассказали авторы проведенного опроса горожан СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие». «В 2023 году 56% екатеринбуржцев планируют формировать накопления. Причем у 22% до этого накоплений ранее не было. Примечательно, что в исследовании, которое СК „Росгосстрах Жизнь“ проводила 2 года назад, число респондентов, желающих сберегать деньги, было значительно меньше — 31,2%. В среднем екатеринбуржцы, склонные к накоплениям, планируют откладывать ежемесячно до 20% от своего дохода», — сказано в сообщении. Около 13% опрошенных считают себя бережливыми и тратит значительно меньше денежных средств, чем зарабатывает, а 33% тратят чуть больше, нежели первая группа. Также есть и те, чьи расходы равны доходам (44%). Еще 8% горожан тратят больше, чем зарабатывают. «Россияне все чаще строят планы по сохранению и приумножению собственного капитала. Это позволяет людям быть уверенными в своем будущем. Создавая накопления, важно найти разумный баланс между расходами и доходами», — рассказала замгендиректора СК «Росгосстраха Жизнь» Наталья Белова. Ранее эксперты посчитали, что свердловчане могут накопить на новый автомобиль за семь лет. Чтобы приобрести подержанную машину, придется копить более четырех лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Порядка 56% жителей Екатеринбурга собираются копить деньги в 2023 году. Об этом URA.RU рассказали авторы проведенного опроса горожан СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие». «В 2023 году 56% екатеринбуржцев планируют формировать накопления. Причем у 22% до этого накоплений ранее не было. Примечательно, что в исследовании, которое СК „Росгосстрах Жизнь“ проводила 2 года назад, число респондентов, желающих сберегать деньги, было значительно меньше — 31,2%. В среднем екатеринбуржцы, склонные к накоплениям, планируют откладывать ежемесячно до 20% от своего дохода», — сказано в сообщении. Около 13% опрошенных считают себя бережливыми и тратит значительно меньше денежных средств, чем зарабатывает, а 33% тратят чуть больше, нежели первая группа. Также есть и те, чьи расходы равны доходам (44%). Еще 8% горожан тратят больше, чем зарабатывают. «Россияне все чаще строят планы по сохранению и приумножению собственного капитала. Это позволяет людям быть уверенными в своем будущем. Создавая накопления, важно найти разумный баланс между расходами и доходами», — рассказала замгендиректора СК «Росгосстраха Жизнь» Наталья Белова. Ранее эксперты посчитали, что свердловчане могут накопить на новый автомобиль за семь лет. Чтобы приобрести подержанную машину, придется копить более четырех лет.