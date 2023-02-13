Больше половины екатеринбуржцев начнут копить деньги в 2023 году

Порядка 56% жителей Екатеринбурга собираются копить деньги в 2023 году. Об этом URA.RU рассказали авторы проведенного опроса горожан СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие».
«В 2023 году 56% екатеринбуржцев планируют формировать накопления. Причем у 22% до этого накоплений ранее не было. Примечательно, что в исследовании, которое СК „Росгосстрах Жизнь“ проводила 2 года назад, число респондентов, желающих сберегать деньги, было значительно меньше — 31,2%. В среднем екатеринбуржцы, склонные к накоплениям, планируют откладывать ежемесячно до 20% от своего дохода», — сказано в сообщении.
Около 13% опрошенных считают себя бережливыми и тратит значительно меньше денежных средств, чем зарабатывает, а 33% тратят чуть больше, нежели первая группа. Также есть и те, чьи расходы равны доходам (44%). Еще 8% горожан тратят больше, чем зарабатывают.
«Россияне все чаще строят планы по сохранению и приумножению собственного капитала. Это позволяет людям быть уверенными в своем будущем. Создавая накопления, важно найти разумный баланс между расходами и доходами», — рассказала замгендиректора СК «Росгосстраха Жизнь» Наталья Белова.
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