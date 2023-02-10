В Молдавии заявили, что ракета пересекла воздушное пространство страны

В воздушном пространстве над Молдавией пролетела ракета. Это информацию подтвердили в министерстве обороны страны.
«Ответственные структуры учреждения обнаружили в 10:18 ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова над городом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над городом Косауць Сорокского района. Ракета направлялась в сторону Украины», — отметили в ведомстве. В ведомстве отметили, что наблюдают за воздушным пространством и следят за развитием ситуации. В минобороны также отметили, что осуждают попытки нарушения воздушного пространства.
Массированные обстрелы 10 февраля зафиксированы на всей территории Украины. Взрывы звучали в Киеве, в Одессе и в Кривом Роге. Энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего наблюдаются перебои со светом.
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