В Молдавии заявили, что ракета пересекла воздушное пространство страны

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, минометный снаряд, артиллерийская мина, подготовка мобилизованных
Минобороны Молавдии передает, что в небе над страной обнаружена ракета Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В воздушном пространстве над Молдавией пролетела ракета. Это информацию подтвердили в министерстве обороны страны.

«Ответственные структуры учреждения обнаружили в 10:18 ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова над городом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над городом Косауць Сорокского района. Ракета направлялась в сторону Украины», — отметили в ведомстве. В ведомстве отметили, что наблюдают за воздушным пространством и следят за развитием ситуации. В минобороны также отметили, что осуждают попытки нарушения воздушного пространства.

Массированные обстрелы 10 февраля зафиксированы на всей территории Украины. Взрывы звучали в Киеве, в Одессе и в Кривом Роге. Энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего наблюдаются перебои со светом.

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В воздушном пространстве над Молдавией пролетела ракета. Это информацию подтвердили в министерстве обороны страны. «Ответственные структуры учреждения обнаружили в 10:18 ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова над городом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над городом Косауць Сорокского района. Ракета направлялась в сторону Украины», — отметили в ведомстве. В ведомстве отметили, что наблюдают за воздушным пространством и следят за развитием ситуации. В минобороны также отметили, что осуждают попытки нарушения воздушного пространства. Массированные обстрелы 10 февраля зафиксированы на всей территории Украины. Взрывы звучали в Киеве, в Одессе и в Кривом Роге. Энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего наблюдаются перебои со светом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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