Власти раскрыли судьбу одного из крупнейших рынков Екатеринбурга

Власти не будут сносить КОР на ЖБИ в ближайшее время
Кировский оптовый рынок (КОР) в микрорайоне ЖБИ Екатеринбурга не будут застраивать в ближайшее время. Об этом на круглом столе «Коммерсантъ-Урал» рассказал замглавы города по вопросам строительства Рустам Галямов.
«Планы по строительству жилья на этом участке есть лишь „вдолгую“», — пояснил Галямов. Также он не уточнил, есть ли претенденты среди застройщиков на эту площадку.
Освоение территории КОРа запланировано в Стратегии социально-экономического развития Кировского района до 2030 года. В документе сказано, что рынок снесут, а на его месте построят 120 тысяч квадратных метров жилья.
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