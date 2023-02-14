14 февраля 2023

Власти раскрыли судьбу одного из крупнейших рынков Екатеринбурга

Крупнейший рынок Екатеринбурга не будут застраивать в ближайшее время
© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время самоизоляции жителей. Курган , торговый ряд, кировский рынок, торговля, торговли нет, торговое место
Власти не будут сносить КОР на ЖБИ в ближайшее время Фото:

Кировский оптовый рынок (КОР) в микрорайоне ЖБИ Екатеринбурга не будут застраивать в ближайшее время. Об этом на круглом столе «Коммерсантъ-Урал» рассказал замглавы города по вопросам строительства Рустам Галямов.

«Планы по строительству жилья на этом участке есть лишь „вдолгую“», — пояснил Галямов. Также он не уточнил, есть ли претенденты среди застройщиков на эту площадку.

Освоение территории КОРа запланировано в Стратегии социально-экономического развития Кировского района до 2030 года. В документе сказано, что рынок снесут, а на его месте построят 120 тысяч квадратных метров жилья.

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Кировский оптовый рынок (КОР) в микрорайоне ЖБИ Екатеринбурга не будут застраивать в ближайшее время. Об этом на круглом столе «Коммерсантъ-Урал» рассказал замглавы города по вопросам строительства Рустам Галямов. «Планы по строительству жилья на этом участке есть лишь „вдолгую“», — пояснил Галямов. Также он не уточнил, есть ли претенденты среди застройщиков на эту площадку. Освоение территории КОРа запланировано в Стратегии социально-экономического развития Кировского района до 2030 года. В документе сказано, что рынок снесут, а на его месте построят 120 тысяч квадратных метров жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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