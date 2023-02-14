Власти раскрыли судьбу одного из крупнейших рынков Екатеринбурга

Крупнейший рынок Екатеринбурга не будут застраивать в ближайшее время

15 февраля 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

Власти не будут сносить КОР на ЖБИ в ближайшее время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кировский оптовый рынок (КОР) в микрорайоне ЖБИ Екатеринбурга не будут застраивать в ближайшее время. Об этом на круглом столе «Коммерсантъ-Урал» рассказал замглавы города по вопросам строительства Рустам Галямов. «Планы по строительству жилья на этом участке есть лишь „вдолгую“», — пояснил Галямов. Также он не уточнил, есть ли претенденты среди застройщиков на эту площадку. Освоение территории КОРа запланировано в Стратегии социально-экономического развития Кировского района до 2030 года. В документе сказано, что рынок снесут, а на его месте построят 120 тысяч квадратных метров жилья.

Кировский оптовый рынок (КОР) в микрорайоне ЖБИ Екатеринбурга не будут застраивать в ближайшее время. Об этом на круглом столе «Коммерсантъ-Урал» рассказал замглавы города по вопросам строительства Рустам Галямов. «Планы по строительству жилья на этом участке есть лишь „вдолгую“», — пояснил Галямов. Также он не уточнил, есть ли претенденты среди застройщиков на эту площадку. Освоение территории КОРа запланировано в Стратегии социально-экономического развития Кировского района до 2030 года. В документе сказано, что рынок снесут, а на его месте построят 120 тысяч квадратных метров жилья.