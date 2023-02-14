14 февраля 2023

В Челябинске с ножевым ранением госпитализировали студентку

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция задержала подозреваемую Фото:

В Челябинске 15 февраля в больницу попала студентка 2005 года рождения с ножевым ранением в живот. Задержана подозреваемая 1997 года рождения. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«15 февраля из дома на улице Набережной в областную детскую больницу доставили девушку 2005 года рождения с ножевым ранением в живот. Пострадавшей оказалась студентка одного из колледжей. По подозрению в совершении преступления задержана безработная гражданка 1997 года рождения», — рассказал источник.

В пресс-службе УМВД по городу URA.RU подтвердили случившееся. ЧП произошло в одном из домов на улице Набережной.

«В дежурную часть УМВД по Челябинску поступило сообщение о том, что в одной из квартир произошел конфликт, в результате которого пострадала девушка. На место был направлен экипаж патрульно-постовой службы. Полицейские, прибыв, на место, опросили всех находившихся в квартире людей, установили обстоятельства и приметы подозреваемой. По горячим следам она была задержана и доставлена в отдел полиции», — сообщили в ведомстве.

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В Челябинске 15 февраля в больницу попала студентка 2005 года рождения с ножевым ранением в живот. Задержана подозреваемая 1997 года рождения. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «15 февраля из дома на улице Набережной в областную детскую больницу доставили девушку 2005 года рождения с ножевым ранением в живот. Пострадавшей оказалась студентка одного из колледжей. По подозрению в совершении преступления задержана безработная гражданка 1997 года рождения», — рассказал источник. В пресс-службе УМВД по городу URA.RU подтвердили случившееся. ЧП произошло в одном из домов на улице Набережной. «В дежурную часть УМВД по Челябинску поступило сообщение о том, что в одной из квартир произошел конфликт, в результате которого пострадала девушка. На место был направлен экипаж патрульно-постовой службы. Полицейские, прибыв, на место, опросили всех находившихся в квартире людей, установили обстоятельства и приметы подозреваемой. По горячим следам она была задержана и доставлена в отдел полиции», — сообщили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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