В Челябинске с ножевым ранением госпитализировали студентку

15 февраля 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Полиция задержала подозреваемую Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске 15 февраля в больницу попала студентка 2005 года рождения с ножевым ранением в живот. Задержана подозреваемая 1997 года рождения. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «15 февраля из дома на улице Набережной в областную детскую больницу доставили девушку 2005 года рождения с ножевым ранением в живот. Пострадавшей оказалась студентка одного из колледжей. По подозрению в совершении преступления задержана безработная гражданка 1997 года рождения», — рассказал источник. В пресс-службе УМВД по городу URA.RU подтвердили случившееся. ЧП произошло в одном из домов на улице Набережной. «В дежурную часть УМВД по Челябинску поступило сообщение о том, что в одной из квартир произошел конфликт, в результате которого пострадала девушка. На место был направлен экипаж патрульно-постовой службы. Полицейские, прибыв, на место, опросили всех находившихся в квартире людей, установили обстоятельства и приметы подозреваемой. По горячим следам она была задержана и доставлена в отдел полиции», — сообщили в ведомстве.

В Челябинске 15 февраля в больницу попала студентка 2005 года рождения с ножевым ранением в живот. Задержана подозреваемая 1997 года рождения. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «15 февраля из дома на улице Набережной в областную детскую больницу доставили девушку 2005 года рождения с ножевым ранением в живот. Пострадавшей оказалась студентка одного из колледжей. По подозрению в совершении преступления задержана безработная гражданка 1997 года рождения», — рассказал источник. В пресс-службе УМВД по городу URA.RU подтвердили случившееся. ЧП произошло в одном из домов на улице Набережной. «В дежурную часть УМВД по Челябинску поступило сообщение о том, что в одной из квартир произошел конфликт, в результате которого пострадала девушка. На место был направлен экипаж патрульно-постовой службы. Полицейские, прибыв, на место, опросили всех находившихся в квартире людей, установили обстоятельства и приметы подозреваемой. По горячим следам она была задержана и доставлена в отдел полиции», — сообщили в ведомстве.