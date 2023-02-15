Стало известно о состоянии мальчика, которого ударило током на остановке в Перми

Состояние мальчика, которого ударило током на остановке в Перми, улучшилось

15 февраля 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

Мальчик подошел к табло посмотреть расписание автобуса — его ударило током Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Состояние мальчика, которого ударило током рядом с автобусной остановкой, улучшилось. Об этом URA.RU сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края. «Мальчик поступил в медучреждение 12 февраля с диагнозом электротравма в отделение кардиологии. Состояние при поступлении у ребенка было средней степени тяжести. Ребенку был проведен полный комплекс диагностических исследований, серьезных отклонений не выявлено. Состояние мальчика сейчас удовлетворительное, самочувствие не страдает», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства. Сейчас за здоровьем мальчика наблюдают. При сохранении стабильного состояния ребенка выпишут. Ранее URA.RU рассказывало, что следователи выясняют, что стало причиной происшествия. Этот процесс лично контролирует глава регионального следкома Денис Головкин.

Состояние мальчика, которого ударило током рядом с автобусной остановкой, улучшилось. Об этом URA.RU сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края. «Мальчик поступил в медучреждение 12 февраля с диагнозом электротравма в отделение кардиологии. Состояние при поступлении у ребенка было средней степени тяжести. Ребенку был проведен полный комплекс диагностических исследований, серьезных отклонений не выявлено. Состояние мальчика сейчас удовлетворительное, самочувствие не страдает», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства. Сейчас за здоровьем мальчика наблюдают. При сохранении стабильного состояния ребенка выпишут. Ранее URA.RU рассказывало, что следователи выясняют, что стало причиной происшествия. Этот процесс лично контролирует глава регионального следкома Денис Головкин.