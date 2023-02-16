В офисе Зеленского заявили, что Россия сменила тактику по СВО

Глава офиса Зеленского Ермак: Россия стала использовать активную разведку и фальш-цели
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, армия, военные, полигон еланский, подготовка военных, тренировка на полигоне
ВС РФ изменили тактику ведения СВО, став использовать активную разведку, заявил Андрей Ермак Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) сменили тактику ведения боя на спецоперации, став активно использовать активную разведку и «фальш-цели». Об этом рассказал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Россияне несколько сменили тактику ведения боя в СВО», — написал Ермак в своем telegram-канале. Он утверждает, что российские войска теперь прибегают к активной разведке и использованию «фальш-целей». После ночного ракетного удара ВС РФ по объектам критической инфраструктуры Украины, в ходе которого использовались беспилотники и ракеты, зафиксированы попадания на севере и западе Украины, а также Днепропетровской и Кировоградской областях, заключил Ермак.

Ранее политолог, кандидат политических наук, директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал, что российские войска предприняли изменение тактики, направленное на уничтожение армии противника. Среди прочего, в ВС РФ поменялись средства поражения, наблюдения и контроля, передает RT.

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Вооруженные силы России (ВС РФ) сменили тактику ведения боя на спецоперации, став активно использовать активную разведку и «фальш-цели». Об этом рассказал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Россияне несколько сменили тактику ведения боя в СВО», — написал Ермак в своем telegram-канале. Он утверждает, что российские войска теперь прибегают к активной разведке и использованию «фальш-целей». После ночного ракетного удара ВС РФ по объектам критической инфраструктуры Украины, в ходе которого использовались беспилотники и ракеты, зафиксированы попадания на севере и западе Украины, а также Днепропетровской и Кировоградской областях, заключил Ермак. Ранее политолог, кандидат политических наук, директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал, что российские войска предприняли изменение тактики, направленное на уничтожение армии противника. Среди прочего, в ВС РФ поменялись средства поражения, наблюдения и контроля, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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