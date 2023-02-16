В офисе Зеленского заявили, что Россия сменила тактику по СВО

Глава офиса Зеленского Ермак: Россия стала использовать активную разведку и фальш-цели

16 февраля 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

ВС РФ изменили тактику ведения СВО, став использовать активную разведку, заявил Андрей Ермак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России (ВС РФ) сменили тактику ведения боя на спецоперации, став активно использовать активную разведку и «фальш-цели». Об этом рассказал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Россияне несколько сменили тактику ведения боя в СВО», — написал Ермак в своем telegram-канале. Он утверждает, что российские войска теперь прибегают к активной разведке и использованию «фальш-целей». После ночного ракетного удара ВС РФ по объектам критической инфраструктуры Украины, в ходе которого использовались беспилотники и ракеты, зафиксированы попадания на севере и западе Украины, а также Днепропетровской и Кировоградской областях, заключил Ермак. Ранее политолог, кандидат политических наук, директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал, что российские войска предприняли изменение тактики, направленное на уничтожение армии противника. Среди прочего, в ВС РФ поменялись средства поражения, наблюдения и контроля, передает RT.

Вооруженные силы России (ВС РФ) сменили тактику ведения боя на спецоперации, став активно использовать активную разведку и «фальш-цели». Об этом рассказал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Россияне несколько сменили тактику ведения боя в СВО», — написал Ермак в своем telegram-канале. Он утверждает, что российские войска теперь прибегают к активной разведке и использованию «фальш-целей». После ночного ракетного удара ВС РФ по объектам критической инфраструктуры Украины, в ходе которого использовались беспилотники и ракеты, зафиксированы попадания на севере и западе Украины, а также Днепропетровской и Кировоградской областях, заключил Ермак. Ранее политолог, кандидат политических наук, директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал, что российские войска предприняли изменение тактики, направленное на уничтожение армии противника. Среди прочего, в ВС РФ поменялись средства поражения, наблюдения и контроля, передает RT.