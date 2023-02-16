Москва подарит на юбилей Перми б/у арт-объекты

Московские власти поделятся с Пермью имуществом

В Перми станет больше арт-объектов благодаря Москве Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

С Пермью к 300-летию города поделятся б/у имуществом московские власти. Конгресс-бюро столицы передаст краю ярмарочное оборудование и арт-объекты, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье».

«Конгресс-бюро Москвы, подведомственное правительству столицы, в преддверии 300-летия Перми неожиданно решило передать региону более 600 единиц ярмарочного оборудования и арт-объектов. Для расходов на транспортировку этого имущества и его последующую эксплуатацию в бюджете Прикамья закладывают 6 млн рублей», — передает издание, ссылаясь на поправки в бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, которые внес губернатор Дмитрий Махонин на рассмотрение в краевое заксобрание.

Московское бюро передаст региону домики для уличной торговли, столы, тележки для мороженого, мусорные баки, арт-объекты для оформления улиц. По данным издания, эксперты считают эту помощь рациональной: край сэкономит на покупке нового оборудования, а в Москве избавятся от устаревших объектов.