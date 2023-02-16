16 февраля 2023

Свердловский силовик выпустил роман о непростой судьбе двух женщин. Фото

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Тавдинский ветеран ГУФСИН Владимир Лещик издал роман «Болото» Фото:

Ветеран ГУФСИН из Тавды Свердловской области 83-летний Владимир Лещик в 2022 году выпустил роман «Болото» о тяжелой судьбе двух женщин и их семей, которые оказались за пределами Родины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Владимир Лещик впервые в жизни издал художественный роман „Болото“. Книга повествует о непростой жизни людей, покинувших свою страну», — пишет пресс-служба ГУФСИН в соцсети «ВКонтакте».

Роман вышел в екатеринбургском издательстве «АсПУр». Владимир Лещик писал книгу на протяжении 11 лет. Объем романа составляет 433 страницы. Первый тираж составил 100 экземпляров.

Лещик служил в Управлении «Тавдаспецлес?» МВД СССР. Владимир ушел на пенсию в звании майора. После этого, уехал в деревню Билькино (Тавдинский городской округ), где построил дом, занялся обустройством огорода и разведением крупного рогатого скота.

Ранее URA.RU писало, что свердловские надзиратели собрались, чтобы поиграть в цветные кубики. Занятие прошло на психологическом тренинге.

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Ветеран ГУФСИН из Тавды Свердловской области 83-летний Владимир Лещик в 2022 году выпустил роман «Болото» о тяжелой судьбе двух женщин и их семей, которые оказались за пределами Родины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Владимир Лещик впервые в жизни издал художественный роман „Болото“. Книга повествует о непростой жизни людей, покинувших свою страну», — пишет пресс-служба ГУФСИН в соцсети «ВКонтакте». Роман вышел в екатеринбургском издательстве «АсПУр». Владимир Лещик писал книгу на протяжении 11 лет. Объем романа составляет 433 страницы. Первый тираж составил 100 экземпляров. Лещик служил в Управлении «Тавдаспецлес?» МВД СССР. Владимир ушел на пенсию в звании майора. После этого, уехал в деревню Билькино (Тавдинский городской округ), где построил дом, занялся обустройством огорода и разведением крупного рогатого скота. Ранее URA.RU писало, что свердловские надзиратели собрались, чтобы поиграть в цветные кубики. Занятие прошло на психологическом тренинге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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