Тавдинский ветеран ГУФСИН Владимир Лещик издал роман «Болото» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ветеран ГУФСИН из Тавды Свердловской области 83-летний Владимир Лещик в 2022 году выпустил роман «Болото» о тяжелой судьбе двух женщин и их семей, которые оказались за пределами Родины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Владимир Лещик впервые в жизни издал художественный роман „Болото“. Книга повествует о непростой жизни людей, покинувших свою страну», — пишет пресс-служба ГУФСИН в соцсети «ВКонтакте».

Роман вышел в екатеринбургском издательстве «АсПУр». Владимир Лещик писал книгу на протяжении 11 лет. Объем романа составляет 433 страницы. Первый тираж составил 100 экземпляров.

Лещик служил в Управлении «Тавдаспецлес?» МВД СССР. Владимир ушел на пенсию в звании майора. После этого, уехал в деревню Билькино (Тавдинский городской округ), где построил дом, занялся обустройством огорода и разведением крупного рогатого скота.

Ранее URA.RU писало, что свердловские надзиратели собрались, чтобы поиграть в цветные кубики. Занятие прошло на психологическом тренинге.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте»

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте»