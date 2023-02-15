15 февраля 2023

Свердловские надзиратели собрались, чтобы поиграть в цветные кубики. Фото

Сотрудники свердловского ГУФСИН поиграли в цветные кубики на психологическом тренинге
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловская региональная общественная организация
Свердловские силовики играли в кубики во время тренинга (архивное фото) Фото:

Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области собрались на встрече с психологом и поучаствовали в тренингах, используя цветные кубики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

«Психологом психологической лаборатории ИК №53 (Верхотурье) Е. Тимшиной 4, 15 и 16 февраля проведены занятия, направленные на обучение сотрудников отдела охраны элементам снятия эмоционального напряжения», — говорится в сообщении, опубликованном в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники использовали для занятий разноцветные кубики, конусы и цилиндры.

Предполагается, что с помощью занятий с психологом надзиратели научатся создавать позитивный настрой в коллективе и правильно выходить из сложных ситуаций во взаимоотношениях с коллегами. Во время тренинга сотрудники ГУФСИН поиграли в «Лабиринт», «Глаза товарищей», «Импульсы» и выполнили другие психологические задачи. В ведомстве опубликовали кадры того, как силовики сидят в кругу, выполняя задания психолога.

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Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области собрались на встрече с психологом и поучаствовали в тренингах, используя цветные кубики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. «Психологом психологической лаборатории ИК №53 (Верхотурье) Е. Тимшиной 4, 15 и 16 февраля проведены занятия, направленные на обучение сотрудников отдела охраны элементам снятия эмоционального напряжения», — говорится в сообщении, опубликованном в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники использовали для занятий разноцветные кубики, конусы и цилиндры. Предполагается, что с помощью занятий с психологом надзиратели научатся создавать позитивный настрой в коллективе и правильно выходить из сложных ситуаций во взаимоотношениях с коллегами. Во время тренинга сотрудники ГУФСИН поиграли в «Лабиринт», «Глаза товарищей», «Импульсы» и выполнили другие психологические задачи. В ведомстве опубликовали кадры того, как силовики сидят в кругу, выполняя задания психолога.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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