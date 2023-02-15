Свердловские надзиратели собрались, чтобы поиграть в цветные кубики. Фото

Сотрудники свердловского ГУФСИН поиграли в цветные кубики на психологическом тренинге

16 февраля 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Свердловские силовики играли в кубики во время тренинга (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области собрались на встрече с психологом и поучаствовали в тренингах, используя цветные кубики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. «Психологом психологической лаборатории ИК №53 (Верхотурье) Е. Тимшиной 4, 15 и 16 февраля проведены занятия, направленные на обучение сотрудников отдела охраны элементам снятия эмоционального напряжения», — говорится в сообщении, опубликованном в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники использовали для занятий разноцветные кубики, конусы и цилиндры. Предполагается, что с помощью занятий с психологом надзиратели научатся создавать позитивный настрой в коллективе и правильно выходить из сложных ситуаций во взаимоотношениях с коллегами. Во время тренинга сотрудники ГУФСИН поиграли в «Лабиринт», «Глаза товарищей», «Импульсы» и выполнили другие психологические задачи. В ведомстве опубликовали кадры того, как силовики сидят в кругу, выполняя задания психолога. Фото: ГУФСИН по Свердловской области Фото: ГУФСИН по Свердловской области Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области собрались на встрече с психологом и поучаствовали в тренингах, используя цветные кубики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. «Психологом психологической лаборатории ИК №53 (Верхотурье) Е. Тимшиной 4, 15 и 16 февраля проведены занятия, направленные на обучение сотрудников отдела охраны элементам снятия эмоционального напряжения», — говорится в сообщении, опубликованном в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники использовали для занятий разноцветные кубики, конусы и цилиндры. Предполагается, что с помощью занятий с психологом надзиратели научатся создавать позитивный настрой в коллективе и правильно выходить из сложных ситуаций во взаимоотношениях с коллегами. Во время тренинга сотрудники ГУФСИН поиграли в «Лабиринт», «Глаза товарищей», «Импульсы» и выполнили другие психологические задачи. В ведомстве опубликовали кадры того, как силовики сидят в кругу, выполняя задания психолога.