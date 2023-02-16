В Челябинске 17 февраля на мосту на развязке улиц Дзержинского, Доватора и Разина опрокинулся грузовик в результате столкновения с другим автомобилем. Образовалась огромная автомобильная пробка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города.
«На мосту по улице Дзержинского в сторону улицы Игуменка 17 февраля столкнулось два автомобиля: „Рено“ и ГАЗ. Грузовой автомобиль (ГАЗ) опрокинулся. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Никто не пострадал», — сообщили в ведомстве.
Система «Яндекс» зафиксировала пробку в 8 баллов. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте, чтобы не допустить затора и восстановить нормальное движение.
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