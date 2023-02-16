В Челябинске на мосту опрокинулся грузовик, движение остановилось. Скрин

17 февраля 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД восстанавливают движение Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске 17 февраля на мосту на развязке улиц Дзержинского, Доватора и Разина опрокинулся грузовик в результате столкновения с другим автомобилем. Образовалась огромная автомобильная пробка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города. «На мосту по улице Дзержинского в сторону улицы Игуменка 17 февраля столкнулось два автомобиля: „Рено“ и ГАЗ. Грузовой автомобиль (ГАЗ) опрокинулся. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Никто не пострадал», — сообщили в ведомстве. Система «Яндекс» зафиксировала пробку в 8 баллов. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте, чтобы не допустить затора и восстановить нормальное движение. По данным сервиса «Яндекс-пробки» на месте ДТП образовалась 8-бальная пробка Скрин: Система «Яндекс-пробки»

В Челябинске 17 февраля на мосту на развязке улиц Дзержинского, Доватора и Разина опрокинулся грузовик в результате столкновения с другим автомобилем. Образовалась огромная автомобильная пробка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города. «На мосту по улице Дзержинского в сторону улицы Игуменка 17 февраля столкнулось два автомобиля: „Рено“ и ГАЗ. Грузовой автомобиль (ГАЗ) опрокинулся. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Никто не пострадал», — сообщили в ведомстве. Система «Яндекс» зафиксировала пробку в 8 баллов. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте, чтобы не допустить затора и восстановить нормальное движение.