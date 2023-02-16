Жительница из ХМАО обвинила врачей в том, что ее ребенок после родов попал в реанимацию

17 февраля 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Жительница Нижневартовска обвинила врачей в том, что ее ребенок после родов попал в реанимацию Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Нижневартовска Анна Миронова обвинила врачей окружного клинического перинатального центра в том, что из-за их действий ребенок попал в реанимацию. Также она указала на то, что из-за тяжелых родов врачи начали выталкивать ребенка наваливаясь на живот, при этом процедура «выдавливания» официально запрещена в России. Пост женщина опубликовала в соцсетях. «Родить сама я так и не смогла в связи с тем, что ребенок был 3 830 грамм как выяснилось, а не 3 500 как показывало УЗИ за 3 дня до родов. Выталкивали ребенка наваливаясь на живот предплечьем, видимо уже поняли, что он так и не пройдет. Родился ребенок в очень тяжелом состоянии, бездыханный с синей кожей и вытянутой головкой, асфиксией и ее последствиями. Весь перечень того, что сейчас с ребенком перечислять не буду, скажу, что он в реанимации на ИВЛ, лекарств получает немерено, прошли гипотермию, это понижение температуры тела до 33 градусов», — написала Миронова в паблике «ЧП Нижневартовска» соцсети «ВКонтакте». При этом женщина заявила, что не намерена призывать к ответственности тех врачей, которые, по ее мнению, допустили ошибку. В пресс-службу департамента здравоохранения ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.

Жительница Нижневартовска Анна Миронова обвинила врачей окружного клинического перинатального центра в том, что из-за их действий ребенок попал в реанимацию. Также она указала на то, что из-за тяжелых родов врачи начали выталкивать ребенка наваливаясь на живот, при этом процедура «выдавливания» официально запрещена в России. Пост женщина опубликовала в соцсетях. «Родить сама я так и не смогла в связи с тем, что ребенок был 3 830 грамм как выяснилось, а не 3 500 как показывало УЗИ за 3 дня до родов. Выталкивали ребенка наваливаясь на живот предплечьем, видимо уже поняли, что он так и не пройдет. Родился ребенок в очень тяжелом состоянии, бездыханный с синей кожей и вытянутой головкой, асфиксией и ее последствиями. Весь перечень того, что сейчас с ребенком перечислять не буду, скажу, что он в реанимации на ИВЛ, лекарств получает немерено, прошли гипотермию, это понижение температуры тела до 33 градусов», — написала Миронова в паблике «ЧП Нижневартовска» соцсети «ВКонтакте». При этом женщина заявила, что не намерена призывать к ответственности тех врачей, которые, по ее мнению, допустили ошибку. В пресс-службу департамента здравоохранения ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.