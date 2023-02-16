Жители Златоуста (Челябинская область) 19 февраля отправят на фронт в Донбасс пятитонный грузовик с военной техникой. Как URA.RU сообщил депутат заксобрания региона Олег Садовских, также машину заполнят другими вещами.
«Землякам-златоустовцам будут отправлены прицелы ночного видения, тепловизоры, носилки и коляски для раненых, бензогенераторы. Ребята из детсада № 34 своими руками сделали бумажных журавлей и испекли имбирные пряники. Благодарю неравнодушных людей за организацию такой полезной работы. Основные средства собрали общественники и члены Союза ветеранов Афганистана, Чечни и локальных конфликтов Златоуста, коллектив компании „Смарт“», — рассказал URA.RU Садовских.
Депутат сообщил, что один из тепловизоров приобрели рабочие-бетонщики, чей коллега служит в Донбассе. Остальное собрали горожане. Кроме техники, в Донбасс отправятся медикаменты, мобильные плитки с газовыми баллонами, маскировочные сетки и одежда для медиков.
Днем ранее, 18 февраля, в сторону Донбасса из Златоуста поедет 20-тонная фура с грузом для мирных жителей и военнослужащих в Ясиноватой. Транспорт загрузили продуктами питания, подушками и постельным бельем, лекарствами.
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