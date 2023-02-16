16 февраля 2023

Жители Златоуста отправят на фронт пятитонный грузовик с военной техникой. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск , коробки, погрузка, мешки, груз, гуманитарная помощь донбассу
В Донбасс из Златоуста отправятся техника и медицинские принадлежности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Златоуста (Челябинская область) 19 февраля отправят на фронт в Донбасс пятитонный грузовик с военной техникой. Как URA.RU сообщил депутат заксобрания региона Олег Садовских, также машину заполнят другими вещами.

«Землякам-златоустовцам будут отправлены прицелы ночного видения, тепловизоры, носилки и коляски для раненых, бензогенераторы. Ребята из детсада № 34 своими руками сделали бумажных журавлей и испекли имбирные пряники. Благодарю неравнодушных людей за организацию такой полезной работы. Основные средства собрали общественники и члены Союза ветеранов Афганистана, Чечни и локальных конфликтов Златоуста, коллектив компании „Смарт“», — рассказал URA.RU Садовских.

Депутат сообщил, что один из тепловизоров приобрели рабочие-бетонщики, чей коллега служит в Донбассе. Остальное собрали горожане. Кроме техники, в Донбасс отправятся медикаменты, мобильные плитки с газовыми баллонами, маскировочные сетки и одежда для медиков.

Днем ранее, 18 февраля, в сторону Донбасса из Златоуста поедет 20-тонная фура с грузом для мирных жителей и военнослужащих в Ясиноватой. Транспорт загрузили продуктами питания, подушками и постельным бельем, лекарствами.

Продукты и вещи мирным жителям Донбасса собирали в городах и районах Горнозаводского края
Фото:

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Златоуста (Челябинская область) 19 февраля отправят на фронт в Донбасс пятитонный грузовик с военной техникой. Как URA.RU сообщил депутат заксобрания региона Олег Садовских, также машину заполнят другими вещами. «Землякам-златоустовцам будут отправлены прицелы ночного видения, тепловизоры, носилки и коляски для раненых, бензогенераторы. Ребята из детсада № 34 своими руками сделали бумажных журавлей и испекли имбирные пряники. Благодарю неравнодушных людей за организацию такой полезной работы. Основные средства собрали общественники и члены Союза ветеранов Афганистана, Чечни и локальных конфликтов Златоуста, коллектив компании „Смарт“», — рассказал URA.RU Садовских. Депутат сообщил, что один из тепловизоров приобрели рабочие-бетонщики, чей коллега служит в Донбассе. Остальное собрали горожане. Кроме техники, в Донбасс отправятся медикаменты, мобильные плитки с газовыми баллонами, маскировочные сетки и одежда для медиков. Днем ранее, 18 февраля, в сторону Донбасса из Златоуста поедет 20-тонная фура с грузом для мирных жителей и военнослужащих в Ясиноватой. Транспорт загрузили продуктами питания, подушками и постельным бельем, лекарствами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...