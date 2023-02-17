17 февраля 2023

Екатеринбургские полицейские провели рейд среди несовершеннолетних. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подпольный игровой клуб. Тюмень, полицейский, полиция
Полицейские провели рейд «Улица-подросток» Фото:

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга полиция провела профилактическую операцию «Улица-подросток» для предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних. Об этом рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

«В результате рейда 17 февраля в дежурную часть территориального ОВД доставлено 13 несовершеннолетних, находившихся вне дома без сопровождения законных представителей после 22.00, из них пять детей в возрасте до 16 лет. Выявлен подросток находившийся в состоянии алкогольного опьянения, одна девочка привлечена к административной ответственности за мелкое хищение», — сообщили в полиции.

Основной задачей профилактического мероприятия являлось выявление полицейскими несовершеннолетних, находящихся в ночное время вне дома без сопровождения взрослых. В операции были задействованы сотрудники патрульно-постовой службы, ПДН, участковые уполномоченные, инспекторы ГИБДД и сотрудники Росгвардии.

Ранее URA.RU сообщало о рейде екатеринбургских полицейских по барам города. В результате проверки были задержаны шестеро подростков.

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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга полиция провела профилактическую операцию «Улица-подросток» для предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних. Об этом рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. «В результате рейда 17 февраля в дежурную часть территориального ОВД доставлено 13 несовершеннолетних, находившихся вне дома без сопровождения законных представителей после 22.00, из них пять детей в возрасте до 16 лет. Выявлен подросток находившийся в состоянии алкогольного опьянения, одна девочка привлечена к административной ответственности за мелкое хищение», — сообщили в полиции. Основной задачей профилактического мероприятия являлось выявление полицейскими несовершеннолетних, находящихся в ночное время вне дома без сопровождения взрослых. В операции были задействованы сотрудники патрульно-постовой службы, ПДН, участковые уполномоченные, инспекторы ГИБДД и сотрудники Росгвардии. Ранее URA.RU сообщало о рейде екатеринбургских полицейских по барам города. В результате проверки были задержаны шестеро подростков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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