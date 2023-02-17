Полицейские провели рейд «Улица-подросток» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга полиция провела профилактическую операцию «Улица-подросток» для предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних. Об этом рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

«В результате рейда 17 февраля в дежурную часть территориального ОВД доставлено 13 несовершеннолетних, находившихся вне дома без сопровождения законных представителей после 22.00, из них пять детей в возрасте до 16 лет. Выявлен подросток находившийся в состоянии алкогольного опьянения, одна девочка привлечена к административной ответственности за мелкое хищение», — сообщили в полиции.

Основной задачей профилактического мероприятия являлось выявление полицейскими несовершеннолетних, находящихся в ночное время вне дома без сопровождения взрослых. В операции были задействованы сотрудники патрульно-постовой службы, ПДН, участковые уполномоченные, инспекторы ГИБДД и сотрудники Росгвардии.

Ранее URA.RU сообщало о рейде екатеринбургских полицейских по барам города. В результате проверки были задержаны шестеро подростков.