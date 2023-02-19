Наталья Комарова поздравила новобрачных Фото: Центр социальных медиа Югры

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время рабочей поездки в зону проведения спецоперации поздравила мобилизованного из Пыть-Яха и его невесту с бракосочетанием. По данным telegram-канала властей, округа «Югра Z Официально», свадьба прошла в полевых условиях.

«Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Донецкую и Луганскую народные республики приняла участие в церемонии бракосочетания военнослужащего из Югры. Александр М. из Пыть-яха признался, что предложение было сделано ранее, но быстрые сборы и отъезд не позволили организовать и провести торжество в городе. Невеста Александра, Любовь, в сопровождении волонтеров Гуманитарного добровольческого корпуса Югры выехала в зону проведения специальной военной операции», — указано в публикации.

Губернатор ХМАО поздравила новобрачных. «То, что вы задумали, состоялось. Пусть и впредь каждая ваша семейная история обязательно воплощается в жизнь. От всех югорчан большой вам поклон. Будьте живы и здоровы. Желаю вам сохранить любовь, уважение друг к другу на долгие годы. С любовью относитесь к своим детям. И на все последующие годы — счастья вам в ваших детях», — обратилась к молодоженам Наталья Комарова.

Свадьба югорчан стала первым подобным торжеством с участием военнослужащего ЦВО, которое прошло в зоне специальной военной операции. По словам невесты, она не жалеет, что вместо белого платья на ней полевая форма. «Ответственность вернуться домой теперь возросла в разы», — добавил жених.

Ранее URA.RU сообщало о визите губернатора Югры в зону проведения спецоперации. Комарова передала военным амуницию, которую закупило правительство округа, наградила военнослужащих и волонтеров, а также провела совещание с командующими военных округов по вопросам достаточности оснащения.

Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главные задачи — это демилитаризация и денацификация Украины.