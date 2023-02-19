19 февраля 2023

Пермский военный музей раздаст каски и плащ-палатки

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Наро-Фоминский центр подготовки армейских поваров. Москва, шлем, бронежилет, каска, армия, военные, призыв, обмундирование, снабжение, экипировка, мобилизованные, материально-техническое обеспечение, центр подготовки
В фотозоне музея можно будет сделать фото в каске и плащ-палатке Фото:

Музей пермской артиллерии 23 февраля приглашает на бесплатные экскурсии. В этот день здесь также будет работать фотозона, где всем желающим выдадут солдатскую каску и плащ-палатку.

«На протяжении всего дня каждый желающий может сделать снимок на память, сфотографировавшись в неизменных солдатских атрибутах: каске и плащ-палатке», — сообщает музей в соцсетях. Что касается экскурсий, то в 13:00 музейщики проведут гостей по открытой площадке, где стоят экспонаты от Царь-пушки до современных систем залпового огня. В 14:00 стартует экскурсия викторина «Я знаю историю пермской артиллерии».

В музее отмечают, что все праздничные дни будут работать по обычном графику. Только в воскресенье, 26 февраля, двери закроются чуть раньше — в 17:30.

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Музей пермской артиллерии 23 февраля приглашает на бесплатные экскурсии. В этот день здесь также будет работать фотозона, где всем желающим выдадут солдатскую каску и плащ-палатку. «На протяжении всего дня каждый желающий может сделать снимок на память, сфотографировавшись в неизменных солдатских атрибутах: каске и плащ-палатке», — сообщает музей в соцсетях. Что касается экскурсий, то в 13:00 музейщики проведут гостей по открытой площадке, где стоят экспонаты от Царь-пушки до современных систем залпового огня. В 14:00 стартует экскурсия викторина «Я знаю историю пермской артиллерии». В музее отмечают, что все праздничные дни будут работать по обычном графику. Только в воскресенье, 26 февраля, двери закроются чуть раньше — в 17:30.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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