Пермский военный музей раздаст каски и плащ-палатки

В фотозоне музея можно будет сделать фото в каске и плащ-палатке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Музей пермской артиллерии 23 февраля приглашает на бесплатные экскурсии. В этот день здесь также будет работать фотозона, где всем желающим выдадут солдатскую каску и плащ-палатку.

«На протяжении всего дня каждый желающий может сделать снимок на память, сфотографировавшись в неизменных солдатских атрибутах: каске и плащ-палатке», — сообщает музей в соцсетях. Что касается экскурсий, то в 13:00 музейщики проведут гостей по открытой площадке, где стоят экспонаты от Царь-пушки до современных систем залпового огня. В 14:00 стартует экскурсия викторина «Я знаю историю пермской артиллерии».

В музее отмечают, что все праздничные дни будут работать по обычном графику. Только в воскресенье, 26 февраля, двери закроются чуть раньше — в 17:30.