19 февраля 2023

Пермский ресторан на Масленицу подает блины с черной икрой за тысячу рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Блины к Масленице. Екатеринбург, блины, масленица, блин, блин с икрой
Порция весит 110 граммов. Туда входят блинчики, черная икра и сметана Фото:

Пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen представил пермякам в своих соцсетях масленичное меню. В нем на первой позиции стоят блины с черной икрой и сметаной.

«В нашем гастрономическом пространстве с 20 февраля — Масленица. А значит в течение недели вы сможете насладиться эксклюзивными позициями из масленичного меню: блинный торт с лососем и красной икрой, панкейки с маком, черником и кремом, тыквенные блины с творогом и вишней, блины с черной икрой и сметаной и блины с телятиной и лисичками конфи», — указано в соцсетях элитного ресторана.

Самой дорогой позицией масленичного меню оказались блины с черной икрой. Порция блинчиков и икрой и сметаной общим весом в 110 граммов стоит 990 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что элитный пермский ресторан за основу десерта взял кунгурский пряник. Блюдо появилось в меню в рамках ежегодного фестиваля аутентичной уральской кухни.

Так выглядит блюдо. По фотографии сложно определить вес, но в меню написано: 110 граммов

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Пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen представил пермякам в своих соцсетях масленичное меню. В нем на первой позиции стоят блины с черной икрой и сметаной. «В нашем гастрономическом пространстве с 20 февраля — Масленица. А значит в течение недели вы сможете насладиться эксклюзивными позициями из масленичного меню: блинный торт с лососем и красной икрой, панкейки с маком, черником и кремом, тыквенные блины с творогом и вишней, блины с черной икрой и сметаной и блины с телятиной и лисичками конфи», — указано в соцсетях элитного ресторана. Самой дорогой позицией масленичного меню оказались блины с черной икрой. Порция блинчиков и икрой и сметаной общим весом в 110 граммов стоит 990 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что элитный пермский ресторан за основу десерта взял кунгурский пряник. Блюдо появилось в меню в рамках ежегодного фестиваля аутентичной уральской кухни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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