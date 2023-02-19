Порция весит 110 граммов. Туда входят блинчики, черная икра и сметана Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen представил пермякам в своих соцсетях масленичное меню. В нем на первой позиции стоят блины с черной икрой и сметаной.

«В нашем гастрономическом пространстве с 20 февраля — Масленица. А значит в течение недели вы сможете насладиться эксклюзивными позициями из масленичного меню: блинный торт с лососем и красной икрой, панкейки с маком, черником и кремом, тыквенные блины с творогом и вишней, блины с черной икрой и сметаной и блины с телятиной и лисичками конфи», — указано в соцсетях элитного ресторана.

Самой дорогой позицией масленичного меню оказались блины с черной икрой. Порция блинчиков и икрой и сметаной общим весом в 110 граммов стоит 990 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что элитный пермский ресторан за основу десерта взял кунгурский пряник. Блюдо появилось в меню в рамках ежегодного фестиваля аутентичной уральской кухни.