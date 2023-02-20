В Перми открылся фирменный магазин турецкой косметики

20 февраля 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

В магазине продается косметика для ухода за кожей лица и тела, волосами Фото: Размик Закарян © URA.RU В пермском торгово-развлекательном комплекса «Колизей — Атриум» открылся новый фирменный магазин турецкой косметики Cosmolive. Об открытии сообщили в соцсетях ТРК. «Внимание! Открылся новый магазин натуральной косметики Cosmolive. Производство — Турция», — указано в группе «ТРК Колизей Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Производство Cosmolive использует натуральные ингредиенты для создания уходовых средств. Среди них — крема для лица и тела, натуральное мыло — с углем, кокосом, гранатом, сыворотки и бальзамы для волос, гели для душа, шампуни и тоники. Магазин разместился на 3 этаже ТРК «Колизей — Атриум».

В пермском торгово-развлекательном комплекса «Колизей — Атриум» открылся новый фирменный магазин турецкой косметики Cosmolive. Об открытии сообщили в соцсетях ТРК. «Внимание! Открылся новый магазин натуральной косметики Cosmolive. Производство — Турция», — указано в группе «ТРК Колизей Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Производство Cosmolive использует натуральные ингредиенты для создания уходовых средств. Среди них — крема для лица и тела, натуральное мыло — с углем, кокосом, гранатом, сыворотки и бальзамы для волос, гели для душа, шампуни и тоники. Магазин разместился на 3 этаже ТРК «Колизей — Атриум».