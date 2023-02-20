В Перми открылся фирменный магазин турецкой косметики

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Магазин косметики и парфюмерии Золотое Яблоко. Екатеринбург, магазин косметики, золотое яблоко
В магазине продается косметика для ухода за кожей лица и тела, волосами Фото:

В пермском торгово-развлекательном комплекса «Колизей — Атриум» открылся новый фирменный магазин турецкой косметики Cosmolive. Об открытии сообщили в соцсетях ТРК.

«Внимание! Открылся новый магазин натуральной косметики Cosmolive. Производство — Турция», — указано в группе «ТРК Колизей Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

Производство Cosmolive использует натуральные ингредиенты для создания уходовых средств. Среди них — крема для лица и тела, натуральное мыло — с углем, кокосом, гранатом, сыворотки и бальзамы для волос, гели для душа, шампуни и тоники. Магазин разместился на 3 этаже ТРК «Колизей — Атриум».

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В пермском торгово-развлекательном комплекса «Колизей — Атриум» открылся новый фирменный магазин турецкой косметики Cosmolive. Об открытии сообщили в соцсетях ТРК. «Внимание! Открылся новый магазин натуральной косметики Cosmolive. Производство — Турция», — указано в группе «ТРК Колизей Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Производство Cosmolive использует натуральные ингредиенты для создания уходовых средств. Среди них — крема для лица и тела, натуральное мыло — с углем, кокосом, гранатом, сыворотки и бальзамы для волос, гели для душа, шампуни и тоники. Магазин разместился на 3 этаже ТРК «Колизей — Атриум».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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