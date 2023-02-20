В Пермском крае женщину убило деревом

Дерево упало на 68-летнюю рабочую Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В поселке Полазне (Пермский край) 68-летнюю рабочую МУПа убило упавшим на нее деревом. Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«Во время выполнения работ одно из срубленных деревьев упало на 68-летнюю женщину — дорожного рабочего. В тот же день от полученной травмы женщина скончалась в медицинском учреждении», — говорится на сайте. Инцидент произошел во время спиливания деревьев на одной из улицы Полазны 10 февраля.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства, допрашивают свидетелей. В учреждении, где работала погибшая изъяты необходимые документы, подтверждающие факт работы и прохождения инструктажей. По факту смерти возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).