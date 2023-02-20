Евросоюз продлил санкции против России на год

21 февраля 2023 в 08:17 Размер текста - 17 +

Евросоюз продлил санкции против России Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Совет Евросоюза продлил санкции против России до 24 февраля 2024 года. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕС. «Ограничительные меры [в отношении РФ] должны быть продлены до 24 февраля 2024 года», — говорится в документе . С конца февраля 2022 года ЕС ввел девять пакетов санкций против России. Ограничения включают в себя торговые, финансовые и персональные санкции. В настоящее время под санкции попали 1386 физических и 171 юридическое лицо. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет антироссийских ограничений. По ее словам, санкции на сумму более 10 миллиардов евро коснутся экспорта, передает Life . Представители стран ЕС планируют окончательно утвердить новый пакет ограничений против России на заседании 22 февраля, сообщает RT.

Совет Евросоюза продлил санкции против России до 24 февраля 2024 года. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕС. «Ограничительные меры [в отношении РФ] должны быть продлены до 24 февраля 2024 года», — говорится в документе. С конца февраля 2022 года ЕС ввел девять пакетов санкций против России. Ограничения включают в себя торговые, финансовые и персональные санкции. В настоящее время под санкции попали 1386 физических и 171 юридическое лицо. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет антироссийских ограничений. По ее словам, санкции на сумму более 10 миллиардов евро коснутся экспорта, передает Life. Представители стран ЕС планируют окончательно утвердить новый пакет ограничений против России на заседании 22 февраля, сообщает RT.