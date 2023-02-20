20 февраля 2023

В Пермском зоопарке медведей накормят блинами

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Медведи в Екатеринбургском зоопарке. Екатеринбург, зоопарк
Медведей будут угощать блинами в субботу в 12:30 Фото:

В Пермском зоопарке проводят зиму и накормят медведей блинами. Масленичные гуляния состоятся 25 февраля, сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Посетителей ожидает праздничная программа „Маслом масленый блин комам“, подарки, показательные кормления медведей, фотозона, выставка работ участников конкурса и награждение победителей. Белых и бурых медведей, если они выйдут из берлог, угостят блинами по особому рецепту с разрешенными ингредиентами», — указано в пресс-релизе. Праздничная программа начнется в 12:00. Показательные кормления будут в 12:30.

В пресс-службе пояснили, почему кормить будут именно медведей. «В день весеннего равноденствия славяне отмечали праздник Комоедица, посвященный прославлению медведя. Его считали хозяином леса и прародителем людей. Некоторые эксперты указывают, что в старину духов предков называли комами, отсюда и возникла известная поговорка. Поэтому было очень важно задобрить медведя. На Комоедицу угощали друг друга блинами, а первый блин относили в лес комам — медведям», — рассказали в зоопарке.

После кормления медведей в 13:00 начнется развлекательная программа, которая продлится час. Участие во всех мероприятиях включено в стоимость входного билета. Вход для участников творческого конкурса «Масленица» — свободный.

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В Пермском зоопарке проводят зиму и накормят медведей блинами. Масленичные гуляния состоятся 25 февраля, сообщили в пресс-службе зоопарка. «Посетителей ожидает праздничная программа „Маслом масленый блин комам“, подарки, показательные кормления медведей, фотозона, выставка работ участников конкурса и награждение победителей. Белых и бурых медведей, если они выйдут из берлог, угостят блинами по особому рецепту с разрешенными ингредиентами», — указано в пресс-релизе. Праздничная программа начнется в 12:00. Показательные кормления будут в 12:30. В пресс-службе пояснили, почему кормить будут именно медведей. «В день весеннего равноденствия славяне отмечали праздник Комоедица, посвященный прославлению медведя. Его считали хозяином леса и прародителем людей. Некоторые эксперты указывают, что в старину духов предков называли комами, отсюда и возникла известная поговорка. Поэтому было очень важно задобрить медведя. На Комоедицу угощали друг друга блинами, а первый блин относили в лес комам — медведям», — рассказали в зоопарке. После кормления медведей в 13:00 начнется развлекательная программа, которая продлится час. Участие во всех мероприятиях включено в стоимость входного билета. Вход для участников творческого конкурса «Масленица» — свободный.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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