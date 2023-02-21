Мужчины подрались в автобусе
Двое мужчин подрались в автобусе №55 в Перми. Инцидент на видео засняли очевидцы.
«Драка в автобусе №55 в Перми. Что-то не поделили двое мужчин», — написано в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». Корреспондент URA.RU направил запрос в полицию региона.
О резонансных событиях, произошедших в общественном транспорте прикамской столицы, URA.RU писало в 2021 году. Тогда за неделю в дважды подрались кондуктор и пассажиры.
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