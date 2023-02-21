Двое мужчин устроили побоище в пермском автобусе. Видео

В Перми подрались пассажиры автобуса №55
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обработка автобусов от коронавируса 16 марта 2010 г. Пермь., автобус, маршрут, общественный транспорт, конечная станция
Мужчины подрались в автобусе Фото:

Двое мужчин подрались в автобусе №55 в Перми. Инцидент на видео засняли очевидцы.

«Драка в автобусе №55 в Перми. Что-то не поделили двое мужчин», — написано в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». Корреспондент URA.RU направил запрос в полицию региона.

О резонансных событиях, произошедших в общественном транспорте прикамской столицы, URA.RU писало в 2021 году. Тогда за неделю в дважды подрались кондуктор и пассажиры.

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Двое мужчин подрались в автобусе №55 в Перми. Инцидент на видео засняли очевидцы. «Драка в автобусе №55 в Перми. Что-то не поделили двое мужчин», — написано в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». Корреспондент URA.RU направил запрос в полицию региона. О резонансных событиях, произошедших в общественном транспорте прикамской столицы, URA.RU писало в 2021 году. Тогда за неделю в дважды подрались кондуктор и пассажиры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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