В Перми подрались пассажиры автобуса №55

Мужчины подрались в автобусе Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Двое мужчин подрались в автобусе №55 в Перми. Инцидент на видео засняли очевидцы.

«Драка в автобусе №55 в Перми. Что-то не поделили двое мужчин», — написано в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». Корреспондент URA.RU направил запрос в полицию региона.

О резонансных событиях, произошедших в общественном транспорте прикамской столицы, URA.RU писало в 2021 году. Тогда за неделю в дважды подрались кондуктор и пассажиры.