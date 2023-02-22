В Екатеринбурге отправлен в колонию педофил, который насиловал свою дочь

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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, полиция, спецсредства, наручники, задержание
Педофил был задержан после истязаний дочери Фото:

Свердловчанин Аркадий Ситников, который насиловал свою 16-летнюю дочь, отправлен в колонию на 14 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Ситникову Аркадию Александровичу лишение свободы на срок 14 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в решении суда. После выхода из колонии свобода педофила будет ограничена еще на полтора года. За ним будут надзирать силовики.

Инцидент произошел в поселке недалеко от Сысерти. Следователи доказали, что Ситников не только несколько раз изнасиловал дочь, но и истязал девочку на момент ее 16-летия. Ранее он уже был отправлен в колонию за подобные преступления.

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Свердловчанин Аркадий Ситников, который насиловал свою 16-летнюю дочь, отправлен в колонию на 14 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Ситникову Аркадию Александровичу лишение свободы на срок 14 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в решении суда. После выхода из колонии свобода педофила будет ограничена еще на полтора года. За ним будут надзирать силовики. Инцидент произошел в поселке недалеко от Сысерти. Следователи доказали, что Ситников не только несколько раз изнасиловал дочь, но и истязал девочку на момент ее 16-летия. Ранее он уже был отправлен в колонию за подобные преступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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