В Екатеринбурге отправлен в колонию педофил, который насиловал свою дочь

Педофил был задержан после истязаний дочери Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловчанин Аркадий Ситников, который насиловал свою 16-летнюю дочь, отправлен в колонию на 14 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Ситникову Аркадию Александровичу лишение свободы на срок 14 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в решении суда. После выхода из колонии свобода педофила будет ограничена еще на полтора года. За ним будут надзирать силовики.

Инцидент произошел в поселке недалеко от Сысерти. Следователи доказали, что Ситников не только несколько раз изнасиловал дочь, но и истязал девочку на момент ее 16-летия. Ранее он уже был отправлен в колонию за подобные преступления.