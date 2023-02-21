Запущен процесс банкротства фирмы, которой владел арестованный челябинский экс-чиновник

В Челябинске запустили банкротство компании «Красноармейское ДРСУ»

22 февраля 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

В рамках банкротства в компании запустили первую процедуру Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Челябинске запустили процесс банкротства компании «Красноармейское ДРСУ», доля в которой принадлежала бывшему начальнику комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска Ринату Кучитарову. Ход судебного процесса отражен в картотеке арбитражных дел. «Опубликована информация о принятом судебном акте. Введение наблюдения», — говорится на сайте арбитражного суда региона. С иском о признании должника банкротом в суд обратилась компания ООО ЧОП «Варяг-2». Охранное предприятие настаивало на утверждении временного управляющего. Также заявитель потребовал включить его в третью очередь кредиторов с выплатой более 2,12 млн рублей задолженности, включая 1,1 млн рублей основного долга, а также судебных расходов и неустойки. В суде рассматривается несколько исков кредиторов «Красноармейского ДРСУ». Кучитаров ранее владел долей в компании, которую банкротят. Попавшему под следствие бывшему руководителю до августа 2021 года, согласно данным СБИС, в «Красноармейском ДРСУ» принадлежала около четверти фирмы. В настоящее время владельцем примерно соразмерного пакета является само предприятие, оставшимся владеет Евгений Дорохов.

В Челябинске запустили процесс банкротства компании «Красноармейское ДРСУ», доля в которой принадлежала бывшему начальнику комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска Ринату Кучитарову. Ход судебного процесса отражен в картотеке арбитражных дел. «Опубликована информация о принятом судебном акте. Введение наблюдения», — говорится на сайте арбитражного суда региона. С иском о признании должника банкротом в суд обратилась компания ООО ЧОП «Варяг-2». Охранное предприятие настаивало на утверждении временного управляющего. Также заявитель потребовал включить его в третью очередь кредиторов с выплатой более 2,12 млн рублей задолженности, включая 1,1 млн рублей основного долга, а также судебных расходов и неустойки. В суде рассматривается несколько исков кредиторов «Красноармейского ДРСУ». Кучитаров ранее владел долей в компании, которую банкротят. Попавшему под следствие бывшему руководителю до августа 2021 года, согласно данным СБИС, в «Красноармейском ДРСУ» принадлежала около четверти фирмы. В настоящее время владельцем примерно соразмерного пакета является само предприятие, оставшимся владеет Евгений Дорохов.